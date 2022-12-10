В Бишкеке обсудили информационную безопасность

7 декабря в Бишкеке состоялся круглый стол на тему "Информационная безопасность – системообразующий фактор обеспечения стабильности в Центральной Азии". Организатор мероприятия – ОФ "Ой-Пикир" при помощи Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

Участники круглого стола, представители Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана, искали ответы на такие актуальные вопросы, как достоверность информации в СМИ – фактор безопасности в Евразийском регионе, безопасность в интернет-пространстве и "цифровая гигиена", роль государства в противодействии информационным угрозам.

Активное участие в обсуждении вопросов информационной безопасности приняли заведующий отделом этнологии Института истории, археологии и этнологии им. Б.Джамгерчинова НАН КР, доцент БГУ им. К.Карасаева Саламат Дюшенбиев; директор Представительства "Российской газеты" в Центральной Азии Дмитрий Евлашков; руководитель социально-гуманитарных проектов отдела молодёжной политики КРСУ им. Б.Н.Ельцина Денис Бердаков; председатель аналитического клуба "Сингулярис" Улан Адамалиев; председатель Независимого союза журналистов КР Азамат Касыбеков; генеральный директор рекламного агентства "Квазар" Никита Колесников; редактор-обозреватель информагентства "Спутник-Кыргызстан" Таалайбек Ороскулов.

По видеосвязи к обсуждению подключились глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир; заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева; руководитель объединённого корпункта ТОО "Егемен Казахстан" Асыл Сагимбеков; основатель интернет-газеты Uzmetronom.com. Сергей Ежков.

Перед началом работы круглого стола были вручены сертификаты студентам БГУ, принимавшим наиболее активное участие в серии мероприятий, организованных общественным фондом "Ой-Пикир".

Как отметил глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир, "проблема достоверности информации в СМИ касается не только Евразийского региона, это универсальная проблема. На нас сейчас льётся поток дезинформации из различных источников. Если раньше фейковая информация касалась в основном экономических, коммерческих интересов, вопросов жизни селебрити, то в последние годы она превратилась в системную работу, направленную на достижение неких политических целей". Особую роль в борьбе с недостоверной информацией эксперт отводит журналистам, которые должны нести ответственность за каждое сказанное и написанное слово: "Несмотря на появление новых технических средств, новых возможностей по работе с дезинформацией, остаётся два ключевых принципа: перепроверка полученных данных и контроль надёжности источника и надёжности канала поступления этой информации. Это должен чётко понимать для себя каждый журналист".

Политолог из Москвы Наталья Макеева сказала о том, что "задача любой войны – получение контроля над территорией, и сетевые войны – не исключение. Профессиональные дезинформаторы отличаются тем, что у них есть ответы на абсолютно все вопросы и есть тактика преподнесения любой информации под нужным углом зрения, отработаны механизмы воздействия на человеческое сознание. Противник наступает – мы должны обороняться. Но, как и в любой войне, нам тоже не обойтись без наступательных действий, в том числе и в сетевом аспекте. В отношении сил, которые путём дезинформирования раскачивают общественно-политическую обстановку в регионе, можно действовать их же методами (на войне, как известно, все средства хороши".

Саламат Дюшенбиев, доцент БГУ им. К.Карасаева, уделил внимание проблеме интернет-зависимости молодёжи, особенно подростков. "Они бесконтрольно проводят много времени в интернете. Мало того, что, как доказано, сами по себе гаджеты опасны для здоровья, так подростки ещё и в большом количестве поглощают вредную для них информацию. Что с этим делать, как бороться? Думаю, что следует объединиться всем: родителям, школьным, дошкольным учреждениям, вузам - всей образовательной системе".

По мнению Саламата Дюшенбиева, необходимо доработать и дополнить уже принятый в Кыргызстане закон об информации. Эту точку зрения поддержал председатель

Независимого союза журналистов КР Азамат Касыбеков, который отметил, что именно государство в первую очередь обязано обеспечивать информационную безопасность: "Это подробно расписали в Концепции информационной безопасности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы. Казалось бы, государство уже решило для себя, что нужно делать и как это реализовывать. К сожалению, недостаточно написать концепцию, надо претворять эти намерения в реальность. Для этого нужен сильный госаппарат, финансовые средства, эксперты и политическая воля руководства страны. Концепция информационной безопасности государства остаётся лишь бюрократическим документом. Что нужно делать? В условиях глобализации ответ тоже может быть глобальным. В КНР, например, создали суверенный интернет. Для Кыргызстана этот путь закрыт в силу дефицита финансов. Есть путь договора с глобальными платформами. Есть возможности усиления пропагандистской машины. Есть альтернативные варианты… Какой путь выберет государство – пока неясно".

Руководитель социально-гуманитарных проектов отдела молодёжной политики КРСУ им. Б.Н.Ельцина Денис Бердаков тоже считает, что в обеспечении информационной безопасности ключевая роль принадлежит государству, которое должно взаимодействовать со средствами массовой информации: "Адекватно противостоять всем видам угроз, возникающих в национальном и международном информационном поле, возможно только на условиях конкурентного медиарынка внутри страны. Это достигается через создание преференций на открытие СМИ и их поддержку сферой бизнеса и добросовестными меценатами, а также максимальным включением СМИ в общественные советы при госорганах, комиссиях, законодательных властях всех уровней".

Руководитель объединённого корпункта ТОО "Егемен Казахстан Асыл Сагимбеков уверен, что социальные сети контролировать сложнее всего, и именно в них процент ложной информации наиболее высок. Полностью запретить интернет нельзя, да это и не получится: развитие современного общества невозможно без тотальной цифровизации. Но брать под контроль распространяющуюся в интернете информацию необходимо. "Российская газета" и агентство "Егемен Казахстан" с целью обмена достоверной международной информацией заключили партнёрское соглашение: обе стороны не сомневаются, что с опасностью, исходящей из интернета, лучше бороться общими усилиями.

Генеральный директор медиаагентства "Квазар" Никита Колесников поделился своим мнением: "Я думаю, что одним из базовых постулатов для усиления активности государства в информпространстве стала бы политика открытости. Раньше государство первым делало заявления относительно всех острых моментов. Сейчас ввиду громоздкости и сложности государственной машины зачастую государственные журналисты дают уже третье мнение. В психологии есть такое понятие: если ты назвал кого-то нехорошим человеком, его ответ – это уже попытка оправдаться. Я бы сказал, что у государства есть право первого доступа к информации и предоставления этой информации. И второе – у государства есть возможность привлекать людей, потому что даже микросообщества являются патриотами своей страны. Взаимодействие с этими патриотами позволяет через призму этих людей нести информацию в государственных интересах. Любая идея, возведённая в степень бесконечности, конечно, приведёт к закручиванию гаек, к запрещению свободы мнения, свободы слова. Но использование вот этих инструментов позволит быть ближе к людям, ближе к населению. Сейчас отрыв между государством и мнением людей на улицах колоссальный. И вот сокращение этого разрыва позволит быть государству ближе и нести свою политику в массы".

Председатель аналитического клуба "Сингулярис" Улан Адамалиев единственным решением на сегодняшний день проблем с достоверностью и безопасностью видит свободу слова и информации: "При недавнем конфликте с агрессивным соседним государством государственные СМИ запаздывали, но общая масса блогеров и активных граждан сделала такую информационную атаку, что в соседнем государстве признали, что информационную войну они проиграли. Эту информационную войну мы выиграли только за счёт того, что у нас свобода слова, за счёт того, что у нас есть тысячи независимых средств массовой информации, которые подали информацию именно в альтернативном ключе, оперативно и с многочисленными фактами. На сегодняшний день мы не имеем доктрины государства, концептуальной стратегии государства, и всё сводится только к принятию нормативно-правовых актов. Единственное решение – сохранение свободы слова, единственного инструмента, который может помочь нам в получении достоверной информации".

Подводя итоги работы круглого стола, модератор Талант Джумабаев не согласился с высказанным мнением, что в интернете нет контроля и правил: "Правила есть, их устанавливает хозяин, и контроль там жёсткий. А мы играем по их правилам, но при этом пытаемся на своей территории принимать законы. Запрещать свободу слова и ограждать людей от интернета – не выход из сложной в отношении информационной безопасности ситуации. Но бороться с информационными угрозами можно и нужно. Главное – помнить: наша сила в единстве. Как и в любой борьбе, Евразийскому региону необходимо объединиться и сообща выработать стратегию и тактику борьбы с информационным противником".

В выступлениях участников мероприятия прозвучали рекомендации государству по противостоянию информационным угрозам.

1. Принятие всеобъемлющего свода законов, не ограничивающих свободу слова, но призванных предотвратить информационные атаки на государство.

2. Вслед за ними принятие чётких, однозначных подзаконных актов, которые описывают все алгоритмы взаимодействия государства и общества в области информационного обеспечения граждан по всем вопросам, касающимся информационной безопасности.

3. Своевременное и всеобъемлющее комментирование государством всех значимых событий, что не даст возможности для искажения или неверного толкования фактов.

4. Вовлечение СМИ в общественные советы при госорганах.

5. Повышение уровня критического мышления граждан, что достигается целенаправленной работой в школах и вузах.