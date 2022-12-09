Проект "Балыкчы - Кочкор - Кара Кече" будет реализован вместе с Россией

Подписан меморандум между ГП "НК "Кыргыз темир жолу", АО "Российский экспортный центр" и ООО "РЖД Интернешнл". Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Сегодня, 9 декабря, на полях Бишкекского инвестиционного саммита состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании по вопросу проработки совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии "Балыкчы - Кочкор - Кара Кече" на территории Кыргызской Республики между ГП "НК "Кыргыз темир жолу", АО "Российский экспортный центр" и ООО "РЖД Интернешнл".

Настоящий меморандум определяет основные направления, формы и условия сотрудничества сторон по проработке дальнейшей возможности совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы - Кочкор - Кара Кече на территории Кыргызской Республики и поэтапной реализации проекта строительства.

В настоящее время проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара Кече (186 км).

Первым этапом реализации проекта является строительство участка железной дороги "Балыкчы - Кочкор" протяженностью 63 км.

На 2022 год было запланировано строительство 5 км железной дороги, в настоящий момент работы завершены на 90 процентов. Строительство проводится за счет собственных средств "Кыргыз темир жолу".

Данный стратегический проект заложит основу для нового ж/д узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей. В перспективе ж/д может соединиться с проектируемой ж/д по маршруту Китай - Кыргызстан - Узбекистан и создаст широкие возможности для социально-экономического развития всего Центрально-Азиатского региона, а также создаст единую ж/д сеть внутри Кыргызской Республики и позволит быть значимым шагом к полноценному раскрытию железнодорожного потенциала страны.

Реализация проекта относится к одним из приоритетных направлений развития железнодорожной отрасли Кыргызской Республики для обеспечения безопасности перевозок грузов и пассажиров.