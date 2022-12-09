ЦИК КР отметил День прав человека лекциями для студентов столичных вузов

Ежегодно 10 декабря по всему миру по предложению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. 8 декабря 2022 года в честь празднования этой даты Центром гражданского образования ЦИК КР для студентов КНУ им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Турецкого университета "Манас", Бишкекского государственного университета был проведен ряд мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Студенты в рамках Школы молодого гражданина прослушали лекцию "Гражданин. Государство. Выборы". Молодым людям рассказали об избирательных правах, являющихся одними из основных политических прав граждан Кыргызской Республики, которые, в свою очередь, занимают важное значение в системе прав человека. Согласно Конституции КР, граждане Кыргызской Республики осуществляют свою власть непосредственно на выборах и референдумах (всенародное голосование), а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления на основе Конституции и законов Кыргызской Республики.

Таким образом, выборы являются необходимым и основополагающим компонентом среды, в которой защищаются и поощряются права человека.

На примере Жогорку Кенеша Кыргызской Республики как избираемого государственного органа на лекции раскрыты основные положения смешанной избирательной системы на прошедших выборах депутатов Жогорку Кенеша. Для участников была продемонстрирована работа избирательных технологий, обеспечивающих прозрачность и достоверность выборов, и проведено моделирование процедуры голосования.

Следует отметить, что доля молодых избирателей в структуре списка избирателей по всей республике - 32%, что составляет 1 201 533 человека. Однако на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, состоявшихся 28 ноября 2021 года, из них приняли участие всего лишь 246 803 человека, что составляет 20,5%.

Студенты убедились в необходимости участия молодежи в выборах, поскольку поняли, что участие хотя бы половины всех молодых избирателей может повлиять на итоги выборов. ЦИК призвал молодежь в будущем активно участвовать на выборах!

Экскурсия в Жогорку Кенеш КР стала практической частью мероприятия. Студенты имели возможность посетить пленарное заседание Жогорку Кенеша, ознакомиться с деятельностью и историей парламента.

Молодые люди встретились с депутатом Э. Кокуловым и задали интересующие их вопросы по тематике выборов и личностного развития. В свою очередь депутат ЖК КР призвал молодежь быть активными в жизни государства, а также стремиться стать лидерами в своих областях".

Центр гражданского образования и избирательных технологий ЦИК КР приглашает молодежь для участия в Школе молодого гражданина, а также приглашает учебные заведения и все заинтересованные стороны к сотрудничеству.

По возникающим вопросам можно обращаться по тел.: 1255, +312 620171 либо по электронной почте: bilim@shailoo.gov.kg.