По итогам заседания ВЕЭС приняты итоговые документы

Сегодня в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в городе Бишкеке приняты итоговые документы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, приняты следующие документы:

1. Поручение в рамках вопроса "Об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза".

2. Решение "О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле".

3. Решение "Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год".

4. Решение "О внесении изменения в пункт 63 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии".

5. Решение "О Совете руководителей уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики".

6. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

7. Решение "О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза".

8. Решение "О перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов (подсекторов) услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода)".

9. Решение "О награждении медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".

10. Решение "О внесении изменения в Положение о внешнем аудите (контроле) в органах Евразийского экономического союза".

11. Решение "Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2021 год".

12. Решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2023 год".

13. Решение "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза".

14. Решение "О председательстве в органах Евразийского экономического союза".

15. Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета".