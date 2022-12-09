O!Store дарит новогодние подарки всем при покупке смартфонов Vivo

Сеть магазинов O!Store и бренд Vivo дарят подарки всем к Новому году.

При покупке любого смартфона Vivo каждый покупатель получит гарантированный подарок. Это может быть рюкзак, свитшот, пауэрбанк, наушники, смартфон, Яндекс станция мини или телевизор.

Торопитесь, пока не разобрали все смартфоны и подарки, потому что их количество ограничено, а до новогодней ночи остаётся всё меньше времени. Узнайте адрес ближайшего магазина по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/ и бегом закупаться!

Смартфоны Vivo могут похвастаться приличными тыльными и фронтальными камерами, где уже несколько поколений держатся в лидерах. Ещё одной фишкой бренда стал высококачественный звук по технологии Hi-Fi, есть ещё множество интеллектуальных функций (Smart Wake, Smart Click и Smart Beauty Mode). Vivo – это всегда удачное сочетание надежной "начинки" и демократичной стоимости.

Все смартфоны в O!Store можно приобрести в рассрочку или в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплат. Остались вопросы? Звоните по номеру 0705007000 или пишите консультантам на сайте ostore.kg.

Радуйте себя и своих близких в O!Store.

Акция действует в период с 10 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно.

Подарок выдается на месте или в течение 10 рабочих дней в зависимости от удалённости региона. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.