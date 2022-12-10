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В Бишкеке провели акцию против насилия в отношении женщин и девочек

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке на базе СОШ №14 с участием заместителя мэра столицы Виктории Мозгачевой, а также главы Октябрьского района Азамата Дороева прошло мероприятие в рамках "16-дневной кампании активных действий против гендерного насилия" под лозунгом: "Сообща покончим с насилием в отношении женщин и девочек!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В мероприятии активное участие приняли ученики 6-11 классов, для них сотрудниками Центра помощи детям был продемонстрирован тематический видеоролик.

Усилиями школьников показана постановка из произведения Ч.Айтаматова "Первый учитель". Оформлены плакаты изобличающие насилие и лозунги, призывающие обратить внимание на насилие в отношении женщин и девочек.

Рассмотрены и обсуждены случаи физического и психологического насилия, которому подвергались женщины и девочки, психологами было отмечено о недопустимости насильственного поведения в семье и в школе.

Участники призвали всех объединиться и изменить отношение общества к проблемам насилия в отношении женщин и девочек!".


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URL: https://www.vb.kg/425259
Теги:
мэрия, насилие, Бишкек, женщины
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