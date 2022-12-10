В КР прошел отбор товаров на конкурс "Товар национального бренда КР"

В Министерстве экономики и коммерции КР состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору продуктов, произведенных в рамках проекта JICA "Одно село – один продукт". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Заседание комиссии открыл первый заместитель министра Чоро Сейитов, проинформировав участников заседания о текущей деятельности и дальнейших планах проекта.

Конкурсная комиссия в состав которой вошли сотрудники МЭК, Кыргызпатента, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве КР, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также преподаватели Университета "Манас" и КГТУ им. И. Раззакова по специальности "Пищевая инженерия", отобрали из более чем 70 наименований товаров 21 из них, которые заслуживают быть включенными в финальный этап отбора на звание "Товар Национального Бренда Кыргызской Республики".

Финальный конкурс с участием высших должностных лиц страны пройдет в Бишкеке 16 декабря 2022 года в отеле "Хаятт Ридженси".

Справочно: Проект "Одно Село Один Продукт" (ОСОП) реализуется JICA совместно с МЭК КР. Проект реализуется в Иссык-Кульской области c 2007 года (более 15 лет).

Основная деятельность проекта направлена на распространение устойчивой модели продвижения малого бизнеса посредством подхода ОСОП с особым акцентом на устойчивую работу местных сообществ, повышение производства прибыльной ОСОП продукции, улучшения их качества и создания устойчивой, самостоятельной системы.

Проект помогает отечественным предпринимателям производить качественную сертифицированную продукцию исключительно из местных ресурсов. В рамках проектов производятся и реализуются такие товары как мед, натуральные соки и варенья, войлочные изделия и т.п.

В настоящее время продукция ОСОП экспортируется в Японию, Россию, Китай, США и страны Европы.

В 2021 году 46% от общих продаж поставки на экспорт и 54% составили продажи на внутреннем рынке".