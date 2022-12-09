Погода
$ 84.62 - 85.62
€ 89.72 - 90.72

В ЦИК состоялась конференция Антикоррупционного делового совета

212  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 декабря в честь Международного дня борьбы с коррупцией в ЦИК состоялась конференция Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики (далее - АДС), организованная во взаимодействии с Центром гражданского образования ЦИК. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

По данным пресс-службы, в преддверии конференции с 1 по 8 декабря в ЦГЦО во всех областях республики для населения, государственных и муниципальных служащих в рамках гражданского образования прошли информационно-просветительские мероприятия с разъяснениями вопросов борьбы с коррупцией в сфере образования, здравоохранения, судебной системе и органах прокуратуры, земельных правоотношениях и др.

"В конференции приняли участие члены АДС, уполномоченные по вопросам предупреждения коррупции государственных органов, представители государственных органов, СМИ. В формате онлайн к конференции присоединились руководители Министерства образования и науки, объединения юридических лиц "Ассоциация развития агропромышленного комплекса", общественного объединения "Общественный совет МВД КР", представители государственных органов и органов МСУ.

Генеральный секретарь АДС Н. Муканова ознакомила участников конференции с результатами проведенного социологического опроса по уровню коррупции в государственных и муниципальных органах Кыргызской Республики.

Повышенный уровень коррупции, по мнению резидентов опроса, был отмечен в системе образования, медицины, культуры, судебной системы, айыл окмоту и т.д. Данные показатели указывают на важность принятия превентивных мер государственными органами для снижения уровня коррупции и проведении активных мероприятий по профилактике коррупции среди государственных и муниципальных служащих в стране.

В ходе конференции представители ЦИК, Генеральной прокуратуры, Министерства образования и науки, общественных объединений ознакомили участников о принимаемых мерах по борьбе с коррупцией в своих сферах.

В всех областных центрах ЦГЦО были онлайн подключения, где представители государственных органов и органов МСУ выступили о значимости проводимых антикоррупционных мероприятий на различных уровнях, об усилении вовлеченности государственных и муниципальных служащих к антикоррупционной деятельности.

Завершая работу конференции, генеральный секретарь АДС отметила результаты работы государственных органов по обсуждению стратегических планов действии по реализации Антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2023-2025 годы. Были особо отмечены планы антикоррупционных мероприятий ЦИК, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства юстиции, Министерства экономики и коммерции, мэрии Бишкека".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425267
Теги:
ЦИК, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  