9 декабря в честь Международного дня борьбы с коррупцией в ЦИК состоялась конференция Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики (далее - АДС), организованная во взаимодействии с Центром гражданского образования ЦИК. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

По данным пресс-службы, в преддверии конференции с 1 по 8 декабря в ЦГЦО во всех областях республики для населения, государственных и муниципальных служащих в рамках гражданского образования прошли информационно-просветительские мероприятия с разъяснениями вопросов борьбы с коррупцией в сфере образования, здравоохранения, судебной системе и органах прокуратуры, земельных правоотношениях и др.

"В конференции приняли участие члены АДС, уполномоченные по вопросам предупреждения коррупции государственных органов, представители государственных органов, СМИ. В формате онлайн к конференции присоединились руководители Министерства образования и науки, объединения юридических лиц "Ассоциация развития агропромышленного комплекса", общественного объединения "Общественный совет МВД КР", представители государственных органов и органов МСУ.

Генеральный секретарь АДС Н. Муканова ознакомила участников конференции с результатами проведенного социологического опроса по уровню коррупции в государственных и муниципальных органах Кыргызской Республики.

Повышенный уровень коррупции, по мнению резидентов опроса, был отмечен в системе образования, медицины, культуры, судебной системы, айыл окмоту и т.д. Данные показатели указывают на важность принятия превентивных мер государственными органами для снижения уровня коррупции и проведении активных мероприятий по профилактике коррупции среди государственных и муниципальных служащих в стране.

В ходе конференции представители ЦИК, Генеральной прокуратуры, Министерства образования и науки, общественных объединений ознакомили участников о принимаемых мерах по борьбе с коррупцией в своих сферах.

В всех областных центрах ЦГЦО были онлайн подключения, где представители государственных органов и органов МСУ выступили о значимости проводимых антикоррупционных мероприятий на различных уровнях, об усилении вовлеченности государственных и муниципальных служащих к антикоррупционной деятельности.

Завершая работу конференции, генеральный секретарь АДС отметила результаты работы государственных органов по обсуждению стратегических планов действии по реализации Антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2023-2025 годы. Были особо отмечены планы антикоррупционных мероприятий ЦИК, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства юстиции, Министерства экономики и коммерции, мэрии Бишкека".