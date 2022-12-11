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Александр Кацев посетил столичную школу №63 имени Чингиза Айтматова

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- Назгуль Абдыразакова
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Журналисту всегда приятно, когда на его публикацию откликаются читатели, прочитав нашу статью "В столичной школе № 63 есть удивительный музей, посвященный Айтматову", данное учреждение посетил человек, который стал живой легендой Кыргызстана - советский и кыргызский учёный, публицист, критик, профессор, доктор филологических наук, академик Академии педагогических и социальных наук, экс-заведующий кафедрой международной журналистики КРСУ - Александр Кацев. Он встретился с директором Венерой Тилекеевой и руководителем музея Аидой Давлетовой. Об этом нашему изданию vb.kg сообщило руководство школы. По их словам, Александр Самуилович рассказал им о своей встрече с Чингизом Айтматовым, каким он его запомнил, интересные факты про писателя и о романе "И дольше века длится день".


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URL: https://www.vb.kg/425272
Теги:
музей, школа, Бишкек, Чингиз Айтматов
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