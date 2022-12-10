Погода
$ 84.62 - 85.62
€ 89.72 - 90.72

Узбекистан намерен увеличить импорт газа, электроэнергии, угля и мазута

243  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистан активизирует переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. Об этом было заявлено вечером в среду на совещании в Администрации президента РУз, посвящённом решению проблем в сфере обеспечения населения и экономики энергоресурсами, сообщает газета.uz со ссылкой на УзА.

Для улучшения ситуации с дефицитом газа принято решение увеличить суточный объём поставок товарного газа до 5 миллионов кубометров.

До 1 марта 2023 года государственным органам запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе, они переводятся на бензин.

Вводится запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров.

Для увеличения производства бензина и дизельного топлива будет увеличен импорт сырья и готового бензина.

На два месяца приостанавливается применение акцизного налога на импорт бензина Аи-80 и начисление и взыскание акцизного налога на его розничную продажу.

Будет увеличен ежедневный объём выставления на биржевые торги бензина Аи-80. При этом запрещается участие в биржевых торгах компаний-посредников.

Во избежание необоснованного завышения цены бензина этой марки вводится 5-процентный лимит на превышение стартовой цены.

В случаях невозможности поставки природного газа населению будет поставляться сжиженный газ.

Временные ограничения на поставку электроэнергии насосным станциям в системе Министерства водного хозяйства продлены до конца года.

Накануне заместитель премьер-министра, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов завил, что дефицит энергоресурсов в стране связан не с внешними факторами, а с ростом внутреннего потребления.

"Мы ведём переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через некий альянс или союз. Мы ведём переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей", - подчеркнул он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425277
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  