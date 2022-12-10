В 2022 году Нацбанк оштрафовал 23 обменки на 1 млн 265 тысяч сомов

По состоянию на 09 декабря 2022 года Национальным банком КР проведены инспекторские проверки 121 обменного бюро и 58 проверок лиц, осуществляющих обмен иностранной валюты без соответствующей лицензии Национального банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"По итогам проверок, а также в рамках внешнего надзора, за нарушения законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка направлены 263 предписания, 47 раз приостановлены действия лицензий обменных бюро и отозваны лицензии 6 обменных бюро.

Более того, были наложены штрафы на 23 обменных бюро по 55,0 тыс. сомов (общая сумма составляет 1 265,0 тыс. сомов) и 43 физических лиц по 17,5 тыс. сомов (общая сумма составляет 752,5 тыс. сомов)", - говорится в сообщении Нацбанка.