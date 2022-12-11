Светлана Молдалиева: Немедленно вставайте с горшка

К врачам обращаться мало кто любит, а к проктологам особенно. Уж слишком деликатная процедура обследования предстоит. И приходят, когда уже невмоготу терпеть боль. Вообще к проктологу надо чаще ходить, чем, наверное, к гинекологу, - дважды в год. Не в качестве устрашения, а скорее просвещения и предупреждения читателей "Вечерки" врач кабинета укрепления здоровья Светлана МОЛДАЛИЕВА рассказала о наиболее распространенных болезнях толстой кишки.

Какая самая распространенная патология толстой кишки?

- Удлинение сигмовидной кишки, то есть хронические запоры. Бывает, что больные не ходят в туалет по десять–пятнадцать дней. В основном они занимаются самолечением, покупают в аптеке слабительные препараты и принимают, не зная своего диагноза. Слабительные, естественно, ускоряют перистальтику кишечника. Но недостаток этих препаратов в том, что постепенно кишечник начинает уставать от них, потому что человек искусственно усиливает его моторику. Через некоторое время он перестает реагировать на лекарства, и больным приходится увеличивать дозу. Они пьют уже по пять–шесть таблеток, и уставший кишечник еще больше начинает удлиняться. Сейчас, правда, появились качественные слабительные препараты, которые не усиливают перистальтику, а удерживают жидкость, благодаря чему продукты шлака продвигаются по кишечнику. Но без рекомендаций проктолога, без учета особенностей организма принимать их не советую.

Люди терпеливы, а когда терпение заканчивается, бывает поздно гарантировать излечение. Большинство обращается с уже запущенными заболеваниями, потому что у нас народ сам себе лекарь. А проктологии это касается в первую очередь. Больные считают, что если болит в области заднего прохода, то это геморрой. Между тем в прямой кишке может развиться более двадцати заболеваний. Но человек, не зная, что у него за недуг, покупает, например, свечи от геморроя. Хотя, может быть, у него и в помине геморроя нет. А причина боли кроется в другом. Более того, под его личиной нередко скрываются тяжелейшие, в том числе и злокачественные, процессы в прямой кишке. Но даже при разных вариантах осложнений геморроя назначаются разные виды свечей и мазей, которыми можно снять процесс обострения.

Но развитие геморроя можно же предотвратить? Отчего он появляется?

- Это запоры. Часто люди при запорах пользуются клизмой и постоянно раздражают внутренние венозные сплетения. От чего тоже может появиться геморрой. Одним из факторов его появления является также сидячий образ жизни. В придачу многие любят читать сидя на унитазе. Так вот советую: немедленно вставайте с горшка. Многие еще любят и покурить в туалете. Одна сигарета выкуривается в среднем минут пять. Но нельзя же столько сидеть в туалете! Надо сразу вставать, если опорожнился кишечник. Сидя даже пять минут на унитазе, мы способствуем застою крови в малом тазу. А это чревато различными осложнениями и появлением геморроя. Его причиной может стать и тяжелый физический труд. У женщин это беременность и роды.

Какие продукты рекомендуете употреблять при запорах?

- Правильное питание нормализует процессы пищеварения и опорожнения кишечника. Побольше следует есть продуктов, содержащих клетчатку - зелень, овощи и фрукты. Особенно для толстой кишки полезны овощи и фрукты зеленого цвета - сельдерей, петрушка, укроп, салат. В большинстве своем люди любят белый хлеб, а между тем в хлебе из ржаной муки много клетчатки, очень полезны курага, чернослив. Важно снизить в своем рационе количество сдобы, жирного мяса, копченостей, консервов, острых блюд, шоколада, крепких кофе и чая. Перегружая организм жирной и вредной едой, вы рискуете спровоцировать заболевания, связанные с ЖКТ.

И очень важно знать часы работы каждого вашего органа. Почему мы, врачи, советуем не есть после девяти часов вечера, не нагружать организм едой? Потому что после часа свою работу начинает толстый кишечник, готовясь к утреннему опорожнению. Если у человека хороший рефлекс на дефекацию, он просыпается, допустим, в 6.30 или в семь часов, именно в то время, когда опорожняется кишечник.

Говорят, что для хорошей работы кишечника по утрам надо пить воду - стакан или даже два–три. Что вы скажете?

- Важно, какую воду. Тут все зависит от сопутствующей патологии желудочно–кишечного тракта. Именно от этого зависит, какой температуры воду надо пить с пользой для организма. Воду из–под крана я не рекомендую. По крайней мере, ее лучше прокипятить и остудить. Очень хороший эффект дает талая вода, которую очень легко приготовить: в литровую баклажку наливаете обычную воду из–под крана и на сутки ставите в морозильную камеру. Через сутки оттаиваете и пейте. Это самая чистейшая вода, равная по чистоте родниковой горной. Для людей, у которых есть проблемы с поджелудочной железой или желчным пузырем, ее надо подогреть. Им нельзя пить холодную и очень горячую воду. Если нет проблем с желудочно–кишечным трактом, то лучше пить горячую. Причем надо встать, вытянуться, чтобы вы почувствовали, что макушка у вас уходит в небо, левую руку следует отвести за спину, вытянуть подбородок и медленными глоточками с удовольствием выпивайте стакан воды.

Не можете стакан - начните с половины. Общая рекомендация - не менее двух литров в день.

Для профилактики запоров надо поддерживать физическую активность. Главное - выбрать занятие по душе. Хорошо зарекомендовали себя гимнастика по утрам, пешие прогулки минимум 30 минут в день, плавание или езда на велосипеде. Физические упражнения стимулируют двигательную активность кишечника, укрепляют мышцы брюшной стенки, повышают тонус всего организма.

И, конечно, соблюдать режим работы и отдыха, стараться избегать стресса. Он помогает организму адаптироваться к новым обстоятельствам, однако если дать ему волю, то может привести к дистрессу - состоянию, которое вредит здоровью. Так что здоровый сон, соблюдение информационной диеты (не смотреть и не слушать все подряд), дыхательная гимнастика и прогулки на свежем воздухе лучше всего поддерживают эмоциональное равновесие. И самое главное, что хотела бы сказать: нельзя ожидать позывов в туалет. Посещение туалета "по–большому" должно стать такой же привычкой, как чистка зубов.

А если, простите, не хочется?

- Надо настраиваться. При запорах идет накопление шлаков, и нормальный ритм работы кишечника нарушается. Поэтому обязательно надо регулировать стул. Кишечник следует опорожнять хотя бы раз в день. Один раз в два дня - это уже нехорошо. Если вы приучите себя ходить в туалет утром и вечером, то считайте, что желудочно–кишечный тракт работает идеально. Самая лучшая профилактика патологий прямой кишки - это гигиена. Об этом писали еще Гиппократ и Авиценна.

Судя по нашему образу жизни, геморрой, видимо, тоже помолодел, как и другие недуги...

- Геморроем страдают даже дети, у которых могут быть запоры от обилия тех же сладостей, от бесконечного сидения у гаджетов. Родителей же прежде всего интересует, поел ли ребенок. А вот был ли у него каждый день стул, не мучат ли его запоры, не считают нужным спросить. Но, как и многие болезни, геморрой может быть родом из детства.

При каких симптомах надо все бросать и идти к проктологу?

- При запорах, при дискомфорте в заднем проходе, когда появляются тянущие, ноющие боли, которые на время проходят. И человек думает: а, ничего страшного. Выделение крови в любом количестве. Некоторые рассуждают, мол, выделений–то чуть–чуть. Но это плохой сигнал, который может свидетельствовать о наличии онкозаболевания. И чаще всего, кстати, незалеченные или плохо залеченные трещины вызывают рак. На месте трещинки появилась папиллома, а потом полип, а он считается хоть и доброкачественной, но опухолью.