Узбекистан отказался от идеи России по "тройственному газовому союзу"

Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что "даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз". По его словам, Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но "это будет технический контракт", передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз. Здесь мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей", - заявил Мирзамахмудов (цитата по "Газете.uz).

Впервые об инициативе создания "тройственного газового союза" между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера. "Сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он собирается позвонить по этой теме президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему", - сказал Токаев.

Как отмечает Reuters, на фоне холодной зимы Узбекистан испытывает нехватку топлива и даже был вынужден прекратить экспорт 6 млн куб. м газа в день в Китай. На совещании в администрации президента, посвященном решению проблем в сфере обеспечения населения и экономики энергоресурсами, было принято решение активизировать переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута, передает Национальное информационное агентство Узбекистана. В стране вводится запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров, а госорганам до 1 марта 2023 года запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе.

По данным Минэнерго Казахстана, которые привел Мирзамахмудов, всего в стране производится около 52 млрд куб. м природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд куб. м, а экспорт - 2,7 млрд куб. м.