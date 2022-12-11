Марлен Маматалиев добился увеличения "молодежного" бюджета до 8 млн сомов

Депутат Марлен Маматалиев добился увеличения "молодежного" бюджета в 2 раза. Об этом парламентарий написал у себя на странице в соцсетях.

Ранее с трибуны ЖК он обратился к главе кабмина Акылбеку Жапарову, с просьбой рассмотреть его предложение.

"Акылбек Усенбекович, мы вместе с вами ездили в Сингапур. Я там учился. Сингапур - государство с площадью от Бишкека до Токмака, но при этом входит в список самых развитых стран, хотя там нет газа и нефти, даже питьевую воду закупают с других стран. А все потому, что в свое время страна делала упор на молодежь, обучала ее за рубежом. В Кыргызстане на развитие молодежи и молодежных проектов выделено всего 4 млн сомов в год. Это очень мало. Необходимо увеличить этот бюджет, создать фонд "Келечек". Возможно, отправлять на обучение заграницу талантливых молодых кыргызстанцев, а затем привозить их сюда и создавать рабочие места. Тогда развития КР получит новый импульс", - подчеркнул Маматалиев.

В итоге кабмин принял аргументы парламентария, и увеличил бюджет для молодежи с 4 млн до 8 млн сомов в год.

"Ты - хозяин своих слов, пока не высказал их. Когда высказал, то они - твои хозяева. Сказал - значит сделал. Именно этому учил меня мой отец. Я добился. Бюджет молодёжи увеличен", - отреагировал на решение кабмина Марлен Маматалиев.