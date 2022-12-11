Погода
$ 84.75 - 85.75
€ 90.05 - 91.05

Марлен Маматалиев добился увеличения "молодежного" бюджета до 8 млн сомов

256  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Марлен Маматалиев добился увеличения "молодежного" бюджета в 2 раза. Об этом парламентарий написал у себя на странице в соцсетях.

Ранее с трибуны ЖК он обратился к главе кабмина Акылбеку Жапарову, с просьбой рассмотреть его предложение.

"Акылбек Усенбекович, мы вместе с вами ездили в Сингапур. Я там учился. Сингапур - государство с площадью от Бишкека до Токмака, но при этом входит в список самых развитых стран, хотя там нет газа и нефти, даже питьевую воду закупают с других стран. А все потому, что в свое время страна делала упор на молодежь, обучала ее за рубежом. В Кыргызстане на развитие молодежи и молодежных проектов выделено всего 4 млн сомов в год. Это очень мало. Необходимо увеличить этот бюджет, создать фонд "Келечек". Возможно, отправлять на обучение заграницу талантливых молодых кыргызстанцев, а затем привозить их сюда и создавать рабочие места. Тогда развития КР получит новый импульс", - подчеркнул Маматалиев.

В итоге кабмин принял аргументы парламентария, и увеличил бюджет для молодежи с 4 млн до 8 млн сомов в год.

"Ты - хозяин своих слов, пока не высказал их. Когда высказал, то они - твои хозяева. Сказал - значит сделал. Именно этому учил меня мой отец. Я добился. Бюджет молодёжи увеличен", - отреагировал на решение кабмина Марлен Маматалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425288
Теги:
бюджет, молодежь, парламент, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  