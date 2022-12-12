Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 90.05 - 91.05

Если хочешь в НПО - закаляйся!

39  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержанные за "кемпир–абадские" беспорядки люди, называющие себя гражданскими активистами, хором начали болеть. Одному стало плохо прямо во время суда, где ему избирали меру пресечения. Другая срочно заболела уже в СИЗО...

Оно, с одной стороны, понятно: СИЗО - не курорт. Но с другой - их же вроде бы никто силой в политическую войнушку не тянул. Если уж заявили о себе как о непримиримых борцах за справедливость, защитниках попранных прав всех обиженных, униженных и оскорбленных, - будьте любезны соответствовать!

Вряд ли кто–то из наших энпэошников–правозащитников помнит русского писателя по фамилии Чернышевский. Даже те из них, кто принадлежит к старшему поколению и наверняка разбирал на школьных уроках роман "Что делать?".

В школе эти активисты, по всей видимости, учились не очень. И в вузе не очень (если вообще учились). Потому что если бы получили хорошее образование, наверное, нашли бы себе нормальную работу, а не занимались пустыми разглагольствованиями и переливанием из пустого в порожнее. Давно известно: когда человек не хочет или не может работать, принося пользу себе и обществу, он с радостью идет в правозащитники: вроде и делать ничего не надо - знай себе кричи, и деньги американских налогоплательщиков в кармане оседают.

Так вот, о Чернышевском и его романе. Есть там такой персонаж - Рахметов.

Кто он такой и чем конкретно в жизни занимается - непонятно (совсем как наши энпэошники). Но, в отличие от наших энпэошников, усиленно готовит себя к некой таинственной деятельности, полной тягот и лишений. Господин Рахметов живет аскетом, ограничивая себя буквально во всем и не позволяя себе никаких излишеств. И даже - о ужас! - спит на гвоздях. Рассуждает так: а вдруг, дескать, придется в тюрьму сесть за правое дело? Вдруг ждут его пытки и всевозможные физические издевательства? К этому надо быть готовым, ввязываясь в революционную борьбу.

Хочешь в поте лица сражаться за права обездоленных сограждан - готовься к тому, что твой путь будет тернист и извилист. Особенно если ты идешь в финансируемые Западом члены НКО/НПО. Готовься, что простые граждане тебя будут ругать и плеваться в твою сторону, потому что народное терпение небезгранично. Когда видит народ, что некто, прикрываясь его именем, обделывает свои прозападные делишки - обязательно камень бросит. Да и власть не задержится. Может даже в тюрьму посадить.

Так что будь готов пострадать за "правое дело" - если действительно в этом уверен. Как вместо этого существуют наши правозащитники? Ну на гвозди никто из них точно не ложится. И от лишнего жирного куска за обедом вряд ли кто отказывается. И проживают они не в мазанках, чтобы быть поближе к тем, чьи права они якобы так усердно защищают. И пешком редко когда ходят, передвигаются все больше на своих машинах.

Теперь они шлют на волю душераздирающие послания из застенков: находиться в камере, дескать, нет никакой возможности: апартаменты на пять–шесть человек, на всех - одна электроплитка и один туалет. Не об этом им мечталось.

Выяснилось, что слабы - как телом, так и духом. Вот и приходится обнаруживать у себя серьезные проблемы со здоровьем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425289
Теги:
НПО, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  