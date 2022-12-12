Если хочешь в НПО - закаляйся!

Задержанные за "кемпир–абадские" беспорядки люди, называющие себя гражданскими активистами, хором начали болеть. Одному стало плохо прямо во время суда, где ему избирали меру пресечения. Другая срочно заболела уже в СИЗО...

Оно, с одной стороны, понятно: СИЗО - не курорт. Но с другой - их же вроде бы никто силой в политическую войнушку не тянул. Если уж заявили о себе как о непримиримых борцах за справедливость, защитниках попранных прав всех обиженных, униженных и оскорбленных, - будьте любезны соответствовать!

Вряд ли кто–то из наших энпэошников–правозащитников помнит русского писателя по фамилии Чернышевский. Даже те из них, кто принадлежит к старшему поколению и наверняка разбирал на школьных уроках роман "Что делать?".

В школе эти активисты, по всей видимости, учились не очень. И в вузе не очень (если вообще учились). Потому что если бы получили хорошее образование, наверное, нашли бы себе нормальную работу, а не занимались пустыми разглагольствованиями и переливанием из пустого в порожнее. Давно известно: когда человек не хочет или не может работать, принося пользу себе и обществу, он с радостью идет в правозащитники: вроде и делать ничего не надо - знай себе кричи, и деньги американских налогоплательщиков в кармане оседают.

Так вот, о Чернышевском и его романе. Есть там такой персонаж - Рахметов.

Кто он такой и чем конкретно в жизни занимается - непонятно (совсем как наши энпэошники). Но, в отличие от наших энпэошников, усиленно готовит себя к некой таинственной деятельности, полной тягот и лишений. Господин Рахметов живет аскетом, ограничивая себя буквально во всем и не позволяя себе никаких излишеств. И даже - о ужас! - спит на гвоздях. Рассуждает так: а вдруг, дескать, придется в тюрьму сесть за правое дело? Вдруг ждут его пытки и всевозможные физические издевательства? К этому надо быть готовым, ввязываясь в революционную борьбу.

Хочешь в поте лица сражаться за права обездоленных сограждан - готовься к тому, что твой путь будет тернист и извилист. Особенно если ты идешь в финансируемые Западом члены НКО/НПО. Готовься, что простые граждане тебя будут ругать и плеваться в твою сторону, потому что народное терпение небезгранично. Когда видит народ, что некто, прикрываясь его именем, обделывает свои прозападные делишки - обязательно камень бросит. Да и власть не задержится. Может даже в тюрьму посадить.

Так что будь готов пострадать за "правое дело" - если действительно в этом уверен. Как вместо этого существуют наши правозащитники? Ну на гвозди никто из них точно не ложится. И от лишнего жирного куска за обедом вряд ли кто отказывается. И проживают они не в мазанках, чтобы быть поближе к тем, чьи права они якобы так усердно защищают. И пешком редко когда ходят, передвигаются все больше на своих машинах.

Теперь они шлют на волю душераздирающие послания из застенков: находиться в камере, дескать, нет никакой возможности: апартаменты на пять–шесть человек, на всех - одна электроплитка и один туалет. Не об этом им мечталось.

Выяснилось, что слабы - как телом, так и духом. Вот и приходится обнаруживать у себя серьезные проблемы со здоровьем.