Посольство Германии и Совет немцев провели рождественскую ярмарку (фото)

"Даст ист фантастиш!", –восклицали горожане, пришедшие на благотворительную рождественскую ярмарку, которую по сложившейся уже доброй традиции проводят каждый год посольство Германии в Кыргызстане и Народный совет немцев.

Корреспондент vb.kg тоже окунулась в волну предпраздничной суеты и веселья. Кого и чего на ярмарке только не было! Небольшой украшенный по-новогоднему дворик ресторана "Штайнброй" со сверкающими елками, праздничными угощениями, новогодними сувенирами, казалось, был уже не в состоянии вместить всех желающих. А горожане все прибывали.

"Мы ежегодно проводим рождественские благотворительные ярмарки. Средства от продажи сувениров, поделок, всех этих вкусных сладостей, пирожных распределяем по домам престарелых и сиротским домам. Благотворительность – это потребность наших душ и всех немецких организаций, - сказал vb.kg председатель Совета немцев Валерий Диль.

Но такого масштаба благотворительных ярмарок как в последние годы ранее не наблюдалось. К сожалению, не хватает места, чтобы вместить всех желающих участвовать в таких базарах. И народу, посмотрите, как много пришло. Мне кажется, люди становятся добрее от участия в них, ведь они пришли поддержать тех, кто обделен вниманием и заботой близких".

И действительно, несмотря на собачий холод, атмосфера в пределах территории двора была, можно сказать, даже теплой. В этой многоголосной пестрой толпе не было ни одного обремененного заботами лица. Веселое настроение присутствующих, пламя стоявшей посередине печки, ароматный кофе, можно сказать, согревали душу. Желающих участвовать в лотерее было так много, что образовалась даже очередь. И даже если в билетике не было приза, никто не отчаивался и отправлялся на щекотавший нос аромат шипевших на гриле сочных сарделек, подававшихся с ржаным хлебом, салатом и приправами.

На многочисленных импровизированных прилавках и на улице, и в главном зале заведения были разложены новогодние сувениры и угощения, изящные баночки с вареньем, кульки со сладостями, шерстяные вязаные изделия, украшения для женщин.

"Это все мы приготовили вместе с нашими волонтерами, которые приехали из Германии, и воспитанниками детского реабилитационного центра "Умут –Надежда", - с радостью рассказала vb.kg его сотрудница, показывая свои товары. На прилавке лежали печенье, пирожные, а чуть дальше – изделия из войлока и дерева.

"А мы приехали с юга, чтобы представить продукцию мастериц Базар-Коргонского и Карасуйского районов, - рассказала vb.kg Алтынай Сабырбекова, ассистент программного менеджера проекта женского общественного объединения "Эрайым". - При финансовой поддержке германской международной организации "Хлеб для мира" мы создали в селах этих районов группы самопомощи, материнские школы по типу детских садов. Помогаем женщинам открыть свое дело, выдаем субгранты, чтобы они могли начать свой бизнес. Открыты уже три швейных цеха, небольшая пасека. Сельчанки объединились в группы, чтобы производить продукцию. Все, что вы видите здесь – это их прекрасные товары". А товары и впрямь великолепные – модные сумки, постельное белье, мед, орехи, минеральная вода, сладости. Глаза разбегались от такого изобилия.

А каких чудесных озорных зайчиков из войлока сшили пенсионерки из общественного благотворительного фонда "Бабушка Эдопшн". "Мы каждый год участвуем в таких ярмарках. И людям польза, и нам удовольствие. В этом году изготовили много поделок, сувениров из натурального войлока. Посмотрите, какие симпатичные прихваточки для кухни в виде зайчиков", - с удовольствием показывает vb.kg изделия рукодельниц из известного фонда Тамара Асанбекова.

Народ не торговался, не скупился. Потому что все покупатели знали, что ярмарка проводится, чтобы дети, старики из сиротских домов и домов престарелых тоже встретили Новый год с улыбкой и радостью. Большую часть денег от распродажи, по словам организаторов, они как и в прошлые годы, передадут им. А дети и старики очень ждут подарков на праздник и верят в людскую доброту.

… Рождество и впрямь творит чудеса. Кстати, по легенде, зажженные и поставленные в снег свечки помогли замерзающему заблудившемуся путнику. И с тех пор за месяц до Рождества, когда начинаются холода, их ставят везде: в парках, возле домов, чтобы огоньки указывали путь сбившемуся с него человеку. Огоньки же на сверкающей елке на благотворительной ярмарке тоже станут лучиком света в детских домах и для одиноких стариков.