В селе Барскоон 13 жителей смогут удаленно работать

Во Всемирный день компьютерной грамотности в селе Барскоон Иссык-Кульской области успешно завершился первый поток обучения по работе с CRM-системой Битрикс24 в рамках проекта "Аракетке-Береке". В течение 2-х недель 17 человек из числа женщин и молодежи в оффлайн- формате по 4 часа в день занимались в инновационном центре "Чөйрө жаратман борбору". В итоге 13 студентов смогли успешно закончить курсы и получить сертификаты, удостоверяющие получение новых навыков.

Теперь сельские жители смогут зарабатывать от 10-15 тысяч сомов, не выходя из дома. При дальнейшем развитии навыков эта сумма может достигать до 80-100 тысяч сомов.

Стоит отметить, что обучение проводилось сразу по трем направлениям. Так, участники, у которых больше развиты аналитические способности, смогли выбрать освоение базовых пользовательских настроек системы без навыков кодирования. Тем, у кого преобладали коммуникативные навыки, попробовали себя в качестве менеджера по продажам, что подразумевает работу по телефону и в чатах. Внимательным к деталям людям хорошо подходит роль менеджера по контролю качества сотрудников отдела продаж, где нужно следовать готовым инструкциям. Такой формат выбран не зря – это позволит выпускникам получить максимальные шансы найти наиболее подходящую для них работу. Что немаловажно, курсы проводились на кыргызском языке.

Участники тренинга согласно обучающей программе:

узнали, что такое CRM-система, для чего используется компаниями; зарегистрировались на портале AraketkeBereke.Bitrix24.ru, скачали мобильное приложение "Битрикс24" и освоили навыки работы с основными разделами, сделками и этапами продаж; в качестве менеджеров по продажам изучили этапы продаж, научились определять ЛПР (лицо принимающее решение) и различать типы клиентов, также изучили способы выявления потребности, презентации товара, практиковались отрабатывать возражения и закрывать сделки; в качестве Менеджеров по контролю качества отдела продаж научились проверять заполнение карточек сделок в СРМ, прослушивать звонки и заполнять ежемесячные отчеты по менеджерам, также изучили этику общения сотрудников ОКК (отдел контроля качества) с остальными сотрудниками компании.

Освоили необходимые для работы цифровые навыки:

подключение к Zoom конференции через телефон, компьютер и управление звуком; авторизации на корпоративном портале "Битрикс24" через e-mail и QR-код; аудио и видеосозвонов с коллегами в корпоративных чатах с демонстрацией экрана; создание и отправку скриншотов коллегам при помощи программы Lightshot; создание отчета в Google Docs и отправку документа в чат в виде файла и ссылки; Google Drive для работы с облачными документами и совместного редактирования общих документов; получили доступ к папке "База знаний" со всеми материалами тренинга "Аракетке-береке".

Как показали последние годы, в частности период пандемии, часть населения страны может работать из дома и решать многие задачи. Женщины с маленькими детьми, молодежь и ЛОВЗ - это та группа людей, которой особенно трудно найти квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу в сельской местности. При этом современному бизнесу требуются сотрудники, имеющие навыки работы с CRM-системами для удаленной работы.