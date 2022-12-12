В селе Барскоон 13 жителей смогут удаленно работать

Во Всемирный день компьютерной грамотности в селе Барскоон Иссык-Кульской области успешно завершился первый поток обучения по работе с CRM-системой Битрикс24 в рамках проекта "Аракетке-Береке". В течение 2-х недель 17 человек из числа женщин и молодежи в оффлайн- формате по 4 часа в день занимались в инновационном центре "Чөйрө жаратман борбору". В итоге 13 студентов смогли успешно закончить курсы и получить сертификаты, удостоверяющие получение новых навыков.
Теперь сельские жители смогут зарабатывать от 10-15 тысяч сомов, не выходя из дома. При дальнейшем развитии навыков эта сумма может достигать до 80-100 тысяч сомов.
Стоит отметить, что обучение проводилось сразу по трем направлениям. Так, участники, у которых больше развиты аналитические способности, смогли выбрать освоение базовых пользовательских настроек системы без навыков кодирования. Тем, у кого преобладали коммуникативные навыки, попробовали себя в качестве менеджера по продажам, что подразумевает работу по телефону и в чатах. Внимательным к деталям людям хорошо подходит роль менеджера по контролю качества сотрудников отдела продаж, где нужно следовать готовым инструкциям. Такой формат выбран не зря – это позволит выпускникам получить максимальные шансы найти наиболее подходящую для них работу. Что немаловажно, курсы проводились на кыргызском языке.
Участники тренинга согласно обучающей программе:
Освоили необходимые для работы цифровые навыки:
Как показали последние годы, в частности период пандемии, часть населения страны может работать из дома и решать многие задачи. Женщины с маленькими детьми, молодежь и ЛОВЗ - это та группа людей, которой особенно трудно найти квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу в сельской местности. При этом современному бизнесу требуются сотрудники, имеющие навыки работы с CRM-системами для удаленной работы.