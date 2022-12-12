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В столице пройдет ряд мероприятий к Дню рождения Чингиза Айтматова

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- Асия Канаева
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Сегодня,12 декабря, в столице пройдет ряд мероприятий, приуроченных к дню рождения писателя Чингиза Айтматова и Дню национальной литературы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В 14 часов состоится возложение цветов к памятнику Чингизу Айтматову на улице Киевской и флешмоб, организованный Республиканской библиотекой для детей и молодежи имени Касымалы Баялинова.

В 17 часов на сцене Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова пройдет литературный вечер, организованный Национальным союзом писателей Кыргызской Республики, и вручение премии "Алтын Калем". Затем зрителям будет показан спектакль "Кылым карытар бир күн".


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URL: https://www.vb.kg/425297
Теги:
литература, театр, флешмоб, Чингиз Айтматов
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