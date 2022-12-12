Выявлен и пресечен канал незаконного ввоза ГСМ

ГКНБ КР пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконный канал ввоза и реализации ГСМ на территории республики. Проведенными мероприятиями установлено, что отдельными лицами на протяжении продолжительного времени был организован незаконный ввоз ГСМ из Казахстана, легализация неучтенной продукции по поддельным документам при участии должностного лица налогового органа, и дальнейшая реализация преимущественно в южные области республики.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР организатор и исполнитель незаконного канала Ш.М. и Д.О., а также главный инспектор управления ГНС по городу Токмоку М.Т.

В настоящее время ГКНБ проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности данной преступной группы.