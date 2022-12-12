Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Ласковая малышка

Взгляните на эту малышку! В свои неполные три месяца она прошла все круги ада. Ее сбила машина. Пока собачку обнаружили и забрали с улицы добрые люди, прошло довольно много времени, и лапка успела срастись неправильно. Оперировать и что-то исправлять было уже поздно. Потом животное спасали от инфекции. Малышка была на волоске от смерти. Но ежедневные капельницы и хороший уход сделали свое дело. Сейчас подопечная фонда "Добрые руки" здорова. Собачке сделали все необходимые прививки.

Сейчас этой красивой девочке нужны настоящие хозяева, которые примут ее такой, какая она есть, будут любить и заботится о ней. Несмотря на травму, собачка активная и невероятно ласковая. Хотите познакомиться с ней ближе? Тогда звоните: 0(709)784-537.

Жизнерадостный охранник

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут человека, который возьмет к себе щенка-подростка. Перед вами мальчик. Сейчас ему 7 месяцев. Животное привито. По характеру собачка очень активная и жизнерадостная. Песик может жить и в квартире, и в частном доме. Это хороший охранник. На новое место жительства животное привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Дом для Шани

Внимание! Мы ищем дом чудесной Шане. Шаня – собака для души! Животному полтора года. Оно здорово, привито и уже стерилизовано. По характеру собака очень игривая. Отдадут Шаню в дом, в котором нет других собак, с хорошо огороженной территорией и наличием теплой будки. Не на цепь! Больше информации вам дадут по следующим телефонам: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Спасен, но нуждается в реабилитации

Обратите внимание на этого котика! Он был найден и подобран добрыми людьми весь в крови со сломанной челюстью. Наверное, его кто-то пнул. Котику сделали операцию, и он уже начал самостоятельно кушать. К сожалению, человека, который бы взял его к себе, чтобы котик полностью поправился, нет. Может быть, кто-то из вас захочет забрать его к себе? На улице животное просто погибнет! Если вы тот самый человек, тогда звоните: 0(779)247-273.

Тройняшкам нужны "родители"!

Фонд "Добрые руки" ищет дом и заботливых хозяев для щенков. Малыши родились 4 ноября. Это два мальчика и девочка. Щенки уже едят самостоятельно. Малышей нужно очень срочно пристроить, так как человек, который в данный момент о них заботится, переезжает. Новым хозяевам щенков привезут, перед пристройством обработают от паразитов. Звоните: 0(771)10-60-45, 0(755)77-60-22.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.