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Гражданин КНР в самолете украл деньги у другого пассажира

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- Ольга Новгородцева
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6 сентября 2022 года некто П.И. вылетел из Стамбула в Бишкек. Чемодан положил в багажный отсек над головой. Туда же, но чуть правее, ближе к заднему сиденью, уложил рюкзак, в котором, кроме прочего, было 9 тысяч долларов.

Пассажир сразу уснул. А когда проснулся, полез в рюкзак, чтобы достать бутылку с водой. Заодно решил проверить, на месте ли деньги. Нащупал пачку: она была гораздо тоньше, чем следовало.

Пассажир обратился к молодому человеку, сидящему сзади, - не видел ли чего. Тот показал на другого молодого человека китайской наружности, место которого было напротив. Этот гражданин, по словам очевидца, зачем-то копался в багажном отсеке – как раз там, где лежит рюкзак обворованного пассажира.

Китаец обратил внимание, что двое пассажиров что-то оживленно обсуждают. Понял, что речь идет о рюкзаке и о нем. Поспешно поднялся со своего места, прогулялся до туалета и вернулся как ни в чем не бывало.

Еще через несколько минут в туалет проследовали потерпевший пассажир с бортпроводником. Там, в ящике для хранения бумаги, и отыскались пропавшие шесть с лишним тысяч долларов.

Гражданин КНР Зоу Хунг в суде Сокулукского района уверял, что к пропаже денег он не имеет никакого отношения и не знает, как они оказались в туалете. Суд, однако, признал его виновным в краже, приговорил к штрафу в размере 1000 расчётных показателей в доход кыргызского государства и выдворению на родину, в Китай.


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URL: https://www.vb.kg/425304
Теги:
Китай, кража, Сокулукский район, суд, Кыргызстан, самолеты
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