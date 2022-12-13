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Беглый преступник обворовывал медицинские учреждения

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- Ольга Новгородцева
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27 июля прошлого года гражданин А.Т., переведенный для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение, расположенную в Иссык-Кульской области, покинул объект. Говоря простым языком – сбежал. Не отбытый им срок на тот момент составлял чуть меньше года.

Ночью со 2 на 3 августа он пробрался в один из корпусов пансионата "Золотые пески" и украл дорогой сотовый телефон, в чехле которого находился паспорт владельца.

8 августа на пляже того же пансионата А.Т. украл женскую сумку, в которой были два мобильных телефона, водительское удостоверение и три тысячи сомов.

17 августа вор орудовал уже в Бишкеке. Пролез на территорию городской клинической больницы № 1 и из палаты экстренной терапии утащил мобильный телефон стоимостью 17 тысяч сомов.

25 августа украл дорогой мобильный телефон в медицинском центре "Веданта", а 2 сентября там же – еще один телефон.

9 сентября похитил два телефона в Национальном центре охраны материнства и детства, 12 сентября – телефон и паспорт в Национальном хирургическом центре им. М.Мамакеева...

Посетил он и еще несколько медицинских учреждений, и каждый раз его добычей оказывался телефон стоимостью, как минимум, 15 тысяч сомов.

Первомайский районный суд приговорил А.Т. к четырем с половиной годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 000 сомов и возмещением материального вреда всем потерпевшим.


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URL: https://www.vb.kg/425306
Теги:
кража, побег, суд
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