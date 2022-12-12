Борцы из КР завоевали бронзовые медали на Кубке мира по вольной борьбе

Кыргызстанские борцы Эрназар Акматалиев, Арсалан Будажапов и Тайырбек Джумашбек уулу завоевали бронзовые медали на Кубке мира по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, спортсмены выступили с командой, состоящей из ведущих легкоатлетов мира.

Сначала сборная разгромила японских борцов со счетом 9:1. Во втором раунде они встретились с иранскими борцами и проиграли 4:6. А в борьбе за "бронзу" они сыграли матч со сборной Грузии и победили со счетом 8:2.

Отметим, что Эрназар Акматалиев выступал в весовой категории 70 кг, Арсалан Будаджапов – в весовой категории 97 кг, Тайырбек Джумашбек уулу – в весовой категории 65 кг.

Напомни, что турнир проходил 10-11 декабря в Коралвилле (штат Айова, США)