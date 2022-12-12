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За неделю в КР зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызстане за неделю, с 5 по 11 декабря, зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР.

Из них - 2 госпитализированных, 8 амбулаторных.

С 5 по 11 декабря 2022 года, согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне. Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.

За 11 месяцев и 11 дней 2022 года всего зарегистрировано 21 806 случаев COVID-19, из них 19 796 (90,8 процента) подтвержденных лабораторно и 2010 (9,2 процента) подтвержденных клинико-эпидемиологически.


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URL: https://www.vb.kg/425321
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, COVID-19
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