ЕБРР вкладывает $50 млн в продвижение "зеленых" инвестиций в Кыргызстане

Европейский банк реконструкции и развития вкладывает дополнительные средства в продвижение "зеленых" инвестиций в Кыргызской Республике

В рамках Программы KyrSEFFIII на общую сумму 50 млн долларов США будет оказана помощь субъектам предпринимательства и домохозяйствам.

В рамках Программы KyrSEFF ЕБРР оказывается поддержка "зеленому" и устойчивому кредитованию в Кыргызской Республике.

Запуск новой Программы KyrSEFFIII на общую сумму 50 млн. долларов США. ЕБРР оказывает поддержку "зеленому" и устойчивому кредитованию в Кыргызской Республике. 10 лет успешной реализации программ SEFF в стране

Сотни субъектов предпринимательства и домохозяйств в Кыргызской Республике получат возможность модернизировать свое производство, повысить эффективность и устойчивость к изменению климата, благодаря новой программе финансирования, утвержденной Советом директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Денежные средства на сумму до 50 млн долларов США в рамках Программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызской РеспубликиIII (KyrSEFFIII) будут направлены банками-партнерами финансовым учреждениям для последующего кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и домохозяйств страны. Программа может также предложить финансирование поставщикам и производителям материалов и оборудования, зарегистрированных на онлайн-платформе "Селектор зеленых технологий", представляющей собой базу данных энергосберегающих технологий и размещенной на вебсайте программы KyrSEFF.

В основе программы KyrSEFFIII лежат аналогичные программы финансирования (KyrSEFFI&II) на общую сумму 55 млн долларов США, успешно реализованные при поддержке Европейского союза в период с 2012 по 2022 годы. Свыше 3500 проектов, профинансированных в рамках указанных программ, обеспечили ежегодную экономию энергии на 200 000 МВт, экономию воды более чем на 153600 куб. м и помогли сократить ежегодные выбросы CO2 более чем на 67 000 тонн.

Предыдущие программы в основном были направлены на повышение энерго- и ресурсоэффективности, а новая программа расширяет сферу своей деятельности. Программа будет направлена на внедрение новых инклюзивных финансовых продуктов, поддерживающих устойчивость к изменению климата и адаптацию к нему, снижение загрязнения окружающей среды и содействие устойчивому использованию воды.

"Мы рады объявить о запуске третьей программы "зеленого" финансирования в Кыргызской Республике. За последние десять лет ЕБРР, наши банки-партнеры и власти помогли программам стать полезным инструментом, способствующим созданию более экологичного будущего страны", - сказала региональный директор ЕБРР в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова.

Новая программа предполагает финансирование как в долларах США, так и в кыргызских сомах и, как ожидается, будет способствовать снижению энергозависимости и энергоемкости в Кыргызской Республике. Программа также поможет решить актуальные экологические проблемы, такие как нехватка водных и энергетических ресурсов, эрозия и деградация почв и изменчивость гидрологических характеристик.

Последнее важно для страны, в высокой степени подвергающейся изменению климата.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 922 млн евро в 213 проектов в Кыргызской Республике, причем большинство инвестиций направлено на поддержку частного предпринимательства.