Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 90.05 - 91.05

ЕБРР вкладывает $50 млн в продвижение "зеленых" инвестиций в Кыргызстане

158  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Европейский банк реконструкции и развития вкладывает дополнительные средства в продвижение "зеленых" инвестиций в Кыргызской Республике

В рамках Программы KyrSEFFIII на общую сумму 50 млн долларов США будет оказана помощь субъектам предпринимательства и домохозяйствам.

В рамках Программы KyrSEFF ЕБРР оказывается поддержка "зеленому" и устойчивому кредитованию в Кыргызской Республике.

  1. Запуск новой Программы KyrSEFFIII на общую сумму 50 млн. долларов США.
  2. ЕБРР оказывает поддержку "зеленому" и устойчивому кредитованию в Кыргызской Республике.
  3. 10 лет успешной реализации программ SEFF в стране
.

Сотни субъектов предпринимательства и домохозяйств в Кыргызской Республике получат возможность модернизировать свое производство, повысить эффективность и устойчивость к изменению климата, благодаря новой программе финансирования, утвержденной Советом директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Денежные средства на сумму до 50 млн долларов США в рамках Программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызской РеспубликиIII (KyrSEFFIII) будут направлены банками-партнерами финансовым учреждениям для последующего кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и домохозяйств страны. Программа может также предложить финансирование поставщикам и производителям материалов и оборудования, зарегистрированных на онлайн-платформе "Селектор зеленых технологий", представляющей собой базу данных энергосберегающих технологий и размещенной на вебсайте программы KyrSEFF.

В основе программы KyrSEFFIII лежат аналогичные программы финансирования (KyrSEFFI&II) на общую сумму 55 млн долларов США, успешно реализованные при поддержке Европейского союза в период с 2012 по 2022 годы. Свыше 3500 проектов, профинансированных в рамках указанных программ, обеспечили ежегодную экономию энергии на 200 000 МВт, экономию воды более чем на 153600 куб. м и помогли сократить ежегодные выбросы CO2 более чем на 67 000 тонн.

Предыдущие программы в основном были направлены на повышение энерго- и ресурсоэффективности, а новая программа расширяет сферу своей деятельности. Программа будет направлена на внедрение новых инклюзивных финансовых продуктов, поддерживающих устойчивость к изменению климата и адаптацию к нему, снижение загрязнения окружающей среды и содействие устойчивому использованию воды.

"Мы рады объявить о запуске третьей программы "зеленого" финансирования в Кыргызской Республике. За последние десять лет ЕБРР, наши банки-партнеры и власти помогли программам стать полезным инструментом, способствующим созданию более экологичного будущего страны", - сказала региональный директор ЕБРР в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова.

Новая программа предполагает финансирование как в долларах США, так и в кыргызских сомах и, как ожидается, будет способствовать снижению энергозависимости и энергоемкости в Кыргызской Республике. Программа также поможет решить актуальные экологические проблемы, такие как нехватка водных и энергетических ресурсов, эрозия и деградация почв и изменчивость гидрологических характеристик.

Последнее важно для страны, в высокой степени подвергающейся изменению климата.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 922 млн евро в 213 проектов в Кыргызской Республике, причем большинство инвестиций направлено на поддержку частного предпринимательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425334
Теги:
ЕБРР, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  