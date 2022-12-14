В ЕАЭС появится новая платежная система

Евразийский экономический союз в условиях глобальных изменений на мировой арене все больше стремится стать привлекательной структурой для тех стран, кто устал от постоянного диктата Запада. Для этого в ЕАЭС не только создают благоприятные для внешних партнеров условия взаимовыгодного сотрудничества, но и разрабатывают инструменты, которые позволят вести торговлю как внутри, так и за пределами объединения вне зависимости от желания и контроля со стороны Евросоюза и США. Одним из таких механизмов может стать новая универсальная платежная система, запустить которую планируется совместно со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), пишет "Ритм Евразии".

Стоит напомнить, что идея создания независимой от стран Запада системы обмена платежами появилась давно, хотя ее реализация долгие годы была сопряжена с серьёзными проблемами как технического, так и финансового характера. Например, из-за существующей мировой модели финансового рынка внешние расчёты производятся с участием доллара США как посредника для конвертации валют. Это означает присутствие в цепочках платежей американских финансовых институтов, полностью зависящих от политики Белого дома. Аналогичная ситуация наблюдается и при работе с европейскими компаниями и платежами в евро, которые проходят через банки ЕС или Швейцарии. Данная система проводки денег, помимо дополнительных комиссий, всегда создавала дополнительные операционные риски, связанные с угрозой санкций, что наиболее ярко продемонстрировал нынешний год. В частности, из России и Белоруссии фактически полностью ушли потребительские расчетные системы Visa и Mastercard, а большинство финансовых институтов двух стран в результате ограничений со стороны ЕС и США оказались отключены от межбанковской системы SWIFT.

Зависимость от западных систем расчёта и перевода денег всегда была значительной даже в рамках ЕАЭС, хотя за последние годы странам и удалось сделать многое, чтобы ее снизить. Например, к осени 2022 года доля взаиморасчётов между членами объединения в национальных валютах приблизилась к 75%, а использование доллара сократилось до 21% от общего объема операций. Однако подобные успехи по-прежнему не позволяют странам евразийского пространства чувствовать себя свободно, так как системы переводов продолжают во многом зависеть от воли западных финансовых структур. Именно поэтому о необходимости создания собственных платёжных систем задумались в первую очередь в Белоруссии и России, где в данном направлении за последние годы достигли серьезных результатов.

Так, внутренняя система передачи финансовой информации (СПФИ) Национального банка (НББ) работает в Белоруссии еще с 1999 года, а в последние годы самым активным образом используется национальная платежная система "БЕЛКАРТ". Еще 2020 года НББ сообщал, что все платежи юридических лиц в республике обеспечиваются внутри одного банка или с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов, а значит, не зависят от SWIFT.

В России также работают в данном направлении не первый год, и с 2014 года в стране существует собственная система передачи финансовых сообщений (СПФС). В 2017 году, помимо банков, к ней начали подключаться и частные компании, а позже появилась и собственная платежная система "Мир", по картам которой в 2021 году в России совершили почти 3,5 млрд межбанковских операций. По состоянию на конец первого полугодия 2022 года к СПФС подключились 70 зарубежных организаций из 12 стран мира, а в следующем году их число должно увеличиться до 18. При этом в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что трафик системы передачи финансовых сообщений вырос почти на четверть и продолжает расти.

Западные санкции и развитие процессов в рамках Союзного государства стали главными причинами того, что Минск и Москва стали первыми в ЕАЭС, кто приступил к объединению своих платежных систем, что было зафиксировано в качестве одной из союзных программ. Интеграция "Мир" и "БЕЛКАРТ" началась с 2018 года, а в нынешнем году вышла на новый уровень, фактически открыв возможность держателям подобных карт не только беспрепятственно оплачивать покупки в двух странах, но и свободно переводить денежные средства.

Однако работа только на уровне потребительской торговли, конечно, не может в полной мере удовлетворить Минск и Москву, перед которыми стоит серьёзная проблема осуществления платежей на уровне компаний и государственных структур в адрес третьих стран, не связанных с белорусской или российской платежными системами. Именно поэтому Россия и Белоруссия и стали главными инициаторами идеи создания новой универсальной системы платежей, которая бы могла создать равные и безопасные условия для перевода средств по всему миру и на которую не распространялась бы политика ЕС и США. Так родилась идея создания альтернативной западным системы взаиморасчетов сначала внутри ЕАЭС, а затем с другими странами, такими как Индия, Иран, Китай и Турция. Позже речь зашла и о БРИКС.

Летом текущего года Владимир Путин заявил, что странами БРИКС уже прорабатывается вопрос о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран "пятерки", а СПФС "открыта для подключения банков" стран объединения. В конце ноября российский лидер выступил с инициативой международных платежей, независимых от банков и вмешательства третьих стран, после чего в Евразийской экономической комиссии предложили создать универсальную платежную систему для стран ЕАЭС и БРИКС. По замыслу она должна будет объединить национальные платежные системы Китая (UnionPay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран Евразийского экономического союза.

Выбор партнерами по ЕАЭС стран БРИКС для развития новой международной системы платежей не случаен. Члены данного объединения занимают более 25% суши в мире, а в них проживают порядка 40% населения планеты, которые производят более четверти мирового ВВП. Более того, государства, входящие в состав БРИКС, являются участниками других региональных объединений, что создает для внешних партнеров дополнительные связи по всему миру, что крайне важно для Белоруссии и России в условиях жестких экономических и политических санкций Запада.

По последним данным, только за первое полугодие 2022 года экспорт государств ЕАЭС в страны БРИКС увеличился в полтора раза, а доля данного объединения в совокупном внешнем товарообороте Евразийского союза достигла 30%. С учётом последних событий на международной арене данный показатель будет только расти, что потребует эффективного механизма взаиморасчетов, не подверженного внешним рискам и политическому давлению со стороны США и ЕС.

Как считают аналитики, создание общей платежной системы ЕАЭС и БРИКС станет своеобразным "антисанкционным финансовым куполом", превратившись в независимый расчетный механизм на основе мультивалютной корзины и самостоятельной финансовой инфраструктуры. Она не только позволит обойти при торговле доллар и евро, но и создаст дополнительный спрос на национальные валюты, а также расширит сферу их применения, например, при инвестировании и кредитовании. С учетом того, что развитие новой системы со временем приведет к необходимости взаимного открытия счетов банками стран, присоединившихся к ней, это может стать серьезной альтернативой не только картам Visa и Mastercard, но и платежной системе SWIFT.

Правда, есть в данном процессе ряд проблем и рисков. В частности, большинство экспертов отмечают, что при создании универсальной платежной системы БРИКС и ЕАЭС в ней может сложиться ситуация, при которой будет доминировать Китай и его валюта. Это в свою очередь может вызвать негативную реакцию других участников процесса, в первую очередь Индии. В итоге новая система вполне способна стать причиной роста политических противоречий в двух объединениях, решать которые придется на самом высоком уровне при довольно туманных перспективах. Кроме того, сегодня большинство валют в ЕАЭС и БРИКС подвержены инфляции, в то время как мировая торговля продолжает ориентироваться на доллар и евро. В этой связи вполне могут возникнуть вопросы с ценообразованием, привязанным к американской или европейской валютам.

Нельзя забывать и о необходимости создания стабильных и рабочих механизмов новой системы расчётов, юридического оформления ответственности сторон, согласования и внедрения на практике основных параметров инфраструктуры взаимодействия всех участников платежного процесса, а также создании наднациональных органов и т. п. Все это потребует не только много времени и ресурсов, но и политической воли стран ЕАЭС и БРИКС, которым предстоит решить, готовы ли они на кардинальные шаги по снижению своей зависимости от США и финансовой системы Запада ради построения новой модели торгово-экономических отношений. В случае если подобное решение будет принято, это нанесет серьезный удар по гегемонии доллара, а с ним – и всему нынешнему мировому порядку.

Автор: Илья Захаркин