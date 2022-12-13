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В Бишкеке прошла церемония закрытия перекрестного года Кыргызстана и России

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошла церемония закрытия перекрестного года России в Кыргызстане и Кыргызстана в России.

В торжественном концерте в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова приняли участие культурные деятели России и Кыргызстана.

С российской стороны: Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс", национальный театр танца Республики Саха (Якутия) "Зверев-Кыыл Уола".

Всего на сцене филармонии выступили более 140 человек.

Напомним, что церемония открытия перекрестного года состоялась в конце февраля в Москве, в ней поучаствовали президенты Кыргызстана и России Садыр Жапаров и Владимир Путин. Всего в рамках перекрестного года прошло 221 совместное мероприятие.


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URL: https://www.vb.kg/425336
Теги:
Россия, Кыргызстан
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