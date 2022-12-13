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Сотрудники группы захвата Службы охраны МВД спасли граждан от пожара

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники группы захвата службы охраны МВД спасли граждан от пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ночью 25 ноября 2022 года группа захвата отдела охраны Первомайского района города Бишкека, патрулируя закрепленную охраняемую территорию, заметили, что в одном из домов улицы Кудрука сильное задымление.

Подъехав поближе, они поняли, что из дома бушует огонь, и сразу вызвали пожарных.

До приезда пожарного расчета сотрудники милиции приняли меры предосторожности, разбудив всех спящих жильцов соседних домой. Потом людям помогли перейти в безопасное место.

Примерно в 04.00 часов прибыли пожарные. Возгорание потушили.


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URL: https://www.vb.kg/425337
Теги:
МВД, пожар, герой, Бишкек
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