Сотрудники группы захвата службы охраны МВД спасли граждан от пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ночью 25 ноября 2022 года группа захвата отдела охраны Первомайского района города Бишкека, патрулируя закрепленную охраняемую территорию, заметили, что в одном из домов улицы Кудрука сильное задымление.

Подъехав поближе, они поняли, что из дома бушует огонь, и сразу вызвали пожарных.

До приезда пожарного расчета сотрудники милиции приняли меры предосторожности, разбудив всех спящих жильцов соседних домой. Потом людям помогли перейти в безопасное место.

Примерно в 04.00 часов прибыли пожарные. Возгорание потушили.