Оперативники столицы задержали подозреваемых в убийстве мужчины

Столичные оперативники задержали трех лиц, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

"5 декабря примерно в 9 часов 30 минут в службу "102" ГУВД Бишкека позвонили из центрального городского морга. Сообщалось о поступлении трупа неизвестного мужчины.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека и оперативники столичной милиции. Сотрудниками милиции была установлена личность погибшего. Им оказался некий А.А., 1969 года рождения. При осмотре погибшего были обнаружены телесные повреждения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУВД Бишкека и УВД Ленинского района были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Это К.С., 1971 года рождения, Ы.У., 1991 года рождения, и И.В., 1986 года рождения. Их доставили в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК КР подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы подозреваемым определена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Расследование продолжается".