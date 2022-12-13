В городе Кара-Суу милиция предотвратила драку

В городе Кара-Суу Ошской области милиция предотвратила драку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 12 декабря текущего года примерно в 12.55 часов камеры видеонаблюдения ЦОР

МВД КР выявили ДТП, которое переросло в драку.

Незамедлительно сотрудники ЦОР МВД КР передали информацию в территориальное управление внутренних дел.

На место выехала следственно-оперативная группа, по приезде получены первичные данные о том, что рядом с рынком Оомат в городе Кара-Суу в результате ДТП между двумя водителями возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Милиционеры предотвратили серьезные последствия происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка.