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В Баткене пресечен контрабандный груз минеральных удобрений

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- Бермет Таалайбекова
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью УГКНБ КР по Баткенской области при попытке переправки в сопредельную сторону была задержана грузовая автомашина марки Volvo FH с госномером 08KG155AKT под управлением Акыбаева И. с 30 тоннами минерального удобрения (карбамид). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, по показаниям водителя, данный груз он ввез с одного из складов, расположенных в городе Шопоков Сокулукского района Чуйской области в село Кулунду Лейлекского района Баткенской области.

При взвешивании груза сотрудниками ПТК "Кольцо" за перевес груза был наложен штраф в размере 113 500 сомов.

Фактическим хозяином указанного груза является уроженец и житель села Кулунду Жолчиев Артык Бакирдинович, занимающийся контрабандной деятельностью.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ и проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств дела.


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URL: https://www.vb.kg/425342
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, контрабанда, минеральные удобрения, Чуйская область
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