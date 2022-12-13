В Баткене пресечен контрабандный груз минеральных удобрений

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью УГКНБ КР по Баткенской области при попытке переправки в сопредельную сторону была задержана грузовая автомашина марки Volvo FH с госномером 08KG155AKT под управлением Акыбаева И. с 30 тоннами минерального удобрения (карбамид). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, по показаниям водителя, данный груз он ввез с одного из складов, расположенных в городе Шопоков Сокулукского района Чуйской области в село Кулунду Лейлекского района Баткенской области.

При взвешивании груза сотрудниками ПТК "Кольцо" за перевес груза был наложен штраф в размере 113 500 сомов.

Фактическим хозяином указанного груза является уроженец и житель села Кулунду Жолчиев Артык Бакирдинович, занимающийся контрабандной деятельностью.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ и проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств дела.