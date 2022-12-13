В Бишкеке планируют построить деловой выставочный центр

8 – 9 декабря, накануне заседаний высшего Евразийского экономического совета, прошел Бишкекский инвестиционный саммит. В его работе приняли участие представители органов государственной власти, руководители международных компаний и финансовых институтов 12 государств. Главные темы обсуждений – перспективы реализации инновационных проектов и экономическое развитие стран Центральной Азии. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг представила участниками дискуссии презентацию "Проблемы и возможности для развития IT-рынка в условиях привлечения инвестиций. Создание IT городка". Проект "Деловой выставочный центр и инвестиционно-финансовый хаб" разработан с привлечением лучших специалистов по вопросам привлечения инвестиций в технологические проекты, в том числе по вопросам развития СЭЗ. Он предусматривает строительство современного бизнес-комплекса, состоящего из выставочных пространств, конференц-залов и конгресс-холлов не менее чем на 1200 посадочных место для приема гостей в рамках масштабных региональных и международных мероприятий, гостиничного комплекса, образовательного комплекса по технологическим и инновационным направлениям, финансового центра для размещения мировых финансовых институтов, офисного пространства для размещения ИТ кластера и кластера креативных индустрий, а также пространства для популяризации и сохранения культурного материального и нематериального наследия Кыргызской Республики. Проект разработан Международным финансовым центром "Астана" совместно с партнёром из Кыргызстана в лице Центрально-Азиатской корпорации по развитию СЭЗ.

Этот проект позволит создать не менее 6000 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере инноваций и технологий, а также инновационного финансирования. Новые инновационные технологии позволят создавать в Кыргызстане продукты с высокой добавленной стоимостью. По расчетам объём инвестиций может составить более 186 млн долларов США, а в бюджет нашей страны будет ежегодно поступать 22,8 млн долларов США, а потенциальный мультипликативный эффект на ВВП Кыргызстана – 2,82%.