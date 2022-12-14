Пьяный водитель на чужом авто совершил лобовое столкновение

19 августа 2022 года неоднократно судимый П.Е. приехал в Панфиловский район в гости к знакомому. Весь день они пили, отмечая встречу. На следующее утро приятель дал П.Е. ключи от гаража и стоявшей там машины, предложив в машине подремать. П.Е. лег спать в салоне автомобиля, а когда проснулся, завел его, решив покататься, и выехал из гаража.

По дороге заехал к другому знакомому, взял в долг 400 сомов. Выпил еще стакан водки. Что было дальше, он не помнит.

Из обвинительного заключения: "20 августа 2022 г., примерно в 15 часов, не имея права управлять автотранспортными средствами, двигаясь по автодороге в западном направлении, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушив правила дорожного движения, на большой скорости выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с машиной "Киа-Шума". В результате водитель "Киа" скончался в реанимационном отделении больницы, пассажир получил тяжелые телесные повреждения".

У погибшего водителя автомашины "Киа" остались четверо несовершеннолетних детей, неработающая жена и престарелая мать.

Для юридической оценки действий приятеля П.Е., который дал ему ключи от своего автомобиля и тем самым пустил за руль заведомо пьяного и не имевшего права управлять транспортом человека, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

А самого виновника ДТП со смертельным исходом судил Панфиловский районный суд и назначил ему наказание в виде десяти лет исправительной колонии общего режима, взыскания материального и морального ущерба в пользу потерпевшей стороны и принудительного лечения от алкоголизма.