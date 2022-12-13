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Суд оправдал женщину, разбившую железной трубой чужую машину

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- Ольга Новгородцева
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Жительница Ысык-Атинского района Б.Н. следственными органами обвинялась в том, что вечером 19 августа 2022 года около ворот своего дома поругалась с соседом и железной трубой разбила заднее стекло его машины, припаркованной рядом.

Квалифицирующие признаки преступления – уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб (стоимость стекла – 14 500 сомов).

В суде обвиняемая вину не признала. По ее показаниям, в тот вечер она вернулась из магазина и застала дома соседа в неадекватном состоянии. "Услышала, как он кричит на мою маму. Спросила, почему он так себя ведет, в ответ была матерщина. Убедившись, что он неадекватен, попросила его выйти из дома, а он кричал, что уйти должна я сама. Я открыла входные ворота, он с криками вышел. Я хотела закрыть за ним ворота, но не успела: он опять стал ломиться в дом. Я изо всех сил пыталась закрыть ворота железным крючком, но потерпевший их сломал. Бил меня по голове, сломал ногтевую пластину на пальце. Защищаясь, я отмахивалась и не заметила, как куда-то отлетел железный крючок, который был у меня в руке.

О том, что этот крючок попал в стекло машины потерпевшего, я узнала, только когда он написал заявление в милицию".

Мать обвиняемой полностью подтвердила ее показания. Потерпевший, оказывается, жил у них около четырех месяцев в качестве квартиранта. В тот день она попросила его оплатить аренду комнаты. Квартирант стал ругаться…

Районный суд оправдал Б.Н. "за правомерностью деяния, причинившего вред при необходимой обороне".


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URL: https://www.vb.kg/425347
Теги:
оборона, суд, хулиганство, Чуйская область, Кыргызстан
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