В Бишкеке состоится презентация международного научного журнала "Эпос"

14 декабря в государственном учреждении "Национальная академия "Манас" состоится официальная презентация международного научного журнала "Эпос". Об этом сообщает пресс-служба академии.

По ее данным, данный журнал включен в российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в список мировых научных электронных библиотек, таких как "DOI" и каталог "E-LIBRARY". В первом выпуске журнала были опубликованы статьи видных ученых КНР, Королевства Нидерландов, Республики Башкортостан РФ, Республики Алтай РФ и Кыргызской Республики. Научные статьи в области фольклористики, лингвистики, литературоведения, философии, антропологии, истории публикуются в журнале на кыргызском, русском и английском языках. Особое внимание уделяется таким направлениям, как фольклористика и эпосоведение.

На мероприятие приглашены официальные представители Администрации Президента КР, Жогорку Кенеша, Министерства образования и науки, Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров КР, Государственной книжной палаты КР. В том числе профильные специалисты Институтов языка и литературы, философии, истории НАН КР, а также руководители Национальной библиотеки им. А. Осмонова, Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова, проректоры высших учебных заведений по научной работе, члены редсовета и редколлегии международного научного журнала "ЭПОС", а также в качестве гостей примут участие авторы