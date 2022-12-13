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"Вкусно - и точка" придет в Кыргызстан?!

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- Асия Канаева
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Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" рассматривает выход в СНГ, а также иные страны, где нет McDonald's. Об этом пишет ТАСС.

"Вкусно - и точка" рассматривает возможность продажи франшизы и выхода своего бренда на рынки стран СНГ, а также иных зарубежных стран, где не присутствует McDonald's.

"Если говорить о странах, где McDonald's не присутствует, то мы с удовольствием готовы их рассмотреть. Если говорить про страны СНГ, то это Армения, Узбекистан, Кыргызстан". "Вкусно - и точка" может выходить также и в страны дальнего зарубежья, где не присутствует McDonald's. Нельзя сказать, что мы рассматриваем сейчас конкретные страны. Но одна из крупнейших стран - это Иран", - пояснил генеральный директор Олег Пароев.

Владелец сети Александр Говор также сообщил, что выход на новые рынки будет осуществляться через продажу франшизы.

Олег Пароев добавил, что перед выходом на новые рынки для сети на данный момент важно обеспечить непрерывность поставок и логистику, чем сеть и будет заниматься в течение 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/425350
Теги:
питание, Россия, экономика
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