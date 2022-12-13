Минздрав рекомендует воздержаться от культурно-массовых мероприятий

Департамент профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора проводят ежедневный мониторинг за эпидемиологической ситуацией за ОРВИ и гриппом.

На основании их мониторинга в случае отсутствия детей в школе до 20 процентов, главные врачи районных/городских Центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора совместно с отделами образований районов и городов внесут вопрос на заседание местных государственных администраций и органов местного самоуправления для рассмотрения и своевременной организации профилактических мероприятий и при необходимости ввести карантин на местных уровнях.

Кроме того, Минздравом рекомендовано воздержаться от проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием детей школьного и дошкольного возраста в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа.