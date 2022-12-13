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Оперативниками ГУВД Бишкека задержан подозреваемый в краже 9800 долларов

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- Асия Канаева
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Оперативниками ГУВД Бишкека задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

5 декабря 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Б.Д. с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые в указанный день в период с 14:10 до 15:10 часов, выдавив пластиковое окно, проникли в частный дом, находящийся по улице Чукотской. Злоумышленники похитили 9 тысяч 800 долларов, после чего скрылись.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района. Возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативники ГУВД Бишкека вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений гражданин К.С. 1988 года рождения. Его доставили в следственную службу УВД Ленинского района, а затем в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека до 21 декабря 2022 года.

В настоящее время устанавливается возможная причастность К.С. к совершению других аналогичных преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по следующим телефонам: 0(0550)102-360 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/425356
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек
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