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В Париже открылся Культурный центр Кыргызстана

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При поддержке посольства Кыргызской Республики во Франции состоялось торжественная церемония открытия первого в истории Культурного центра Кыргызстана в городе Париже. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В своем выступлении президент кыргызской диаспоры во Франции К. Джапаров проинформировал о деятельности Культурного центра, который будет заниматься координацией действий в целях постоянного обмена опытом, идеями и планами между представителями кыргызской диаспоры, а также проведения регулярных тематических встреч, в частности, различных выставок и конференций, посвящённых юбилейным датам и знаменательным событиям Кыргызской Республики.

В свою очередь чрезвычайный и полномочнй посол Кыргызской Республики во Фанции Садык Шер-Нияз с удовлетворением отметил, что центр будет способствовать внедрению и укреплению кыргызской культуры во Франции, а также привлечению интереса к нашей богатой истории и искусству. Большое внимание будет также уделяться реализации различных проектов и программ, направленных на развитие культурно-гуманитарных кыргызско-французских связей.

В завершение посол Садык Шен-Нияз обсудил с соотечественниками во Франции возможности совместной организации ряда культурных мероприятий в ближайшей перспективе".


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URL: https://www.vb.kg/425364
Теги:
посольство, Франция, Кыргызстан
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