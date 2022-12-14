Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

Восемь школ в Бишкеке переведены на онлайн-обучение

194  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном муниципалитете сообщают, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в столице с 14 декабря на онлайн-обучение перевели 8 школ.

ЦГСЭН города Бишкека совместно с управлением образования проведена проверка посещаемости детей в школах. Всего проверкой охватили 50 школ.

Так, подготовлены санитарные предписания на школы №6, 60, 28,54,59,72,95,103. В школах на сегодняшний день отсутствует 20 процентов учащихся.

На местах среди сотрудников школ и детсадов проводятся разъяснительные работы и инструктаж о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

В мэрии напоминают, что с начала года зарегистрировано 78 тысяч 656 случаев ОРВИ против 78 тысяч 368 случаев за аналогичный период прошлого года.

Также в муниципалитете просят горожан соблюдать меры предосторожности – носить маски и при малейшем подозрении на вирусную инфекцию не отправлять детей в школы и детские сады.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425369
Теги:
дети, ОРВИ, школа, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  