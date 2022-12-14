Восемь школ в Бишкеке переведены на онлайн-обучение

В столичном муниципалитете сообщают, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в столице с 14 декабря на онлайн-обучение перевели 8 школ.

ЦГСЭН города Бишкека совместно с управлением образования проведена проверка посещаемости детей в школах. Всего проверкой охватили 50 школ.

Так, подготовлены санитарные предписания на школы №6, 60, 28,54,59,72,95,103. В школах на сегодняшний день отсутствует 20 процентов учащихся.

На местах среди сотрудников школ и детсадов проводятся разъяснительные работы и инструктаж о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

В мэрии напоминают, что с начала года зарегистрировано 78 тысяч 656 случаев ОРВИ против 78 тысяч 368 случаев за аналогичный период прошлого года.

Также в муниципалитете просят горожан соблюдать меры предосторожности – носить маски и при малейшем подозрении на вирусную инфекцию не отправлять детей в школы и детские сады.