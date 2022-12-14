Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

В Бишкеке стартовала выставка венгерского художника

150  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовала выставка венгерского художника Орос Иштвана "ГРАФИКА, ПЛАКАТЫ, АНАМОРФОЗЫ". Об этом сообщает посольство Венгрии в КР.

По его данным, выставка организована в сотрудничестве с УНПК "Международный Университет Кыргызстана" и приурочена к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Венгрией и Кыргызской Республикой.

Мероприятие открыли проректор УНПК МУК Осмонбаева Камелия Маликовна и чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Дороги Шандор.

На выставке представлено более 40 работ художника, среди которых "Вавилон", "Анаморфоз Посла", "Носорог", "Столб из Коринфа", "Остров" и многие другие.

Выставка продлится до 27 декабря 2022 года. Время работы выставки: с 10:00 до 17:00 часов. Вход свободный (по предварительной записи).

Адрес: г.Бишкек, ул.Льва Толстого, 17А/1, Молодежный центр Центрального кампуса Международного университета Кыргызстана

Справка: Иштван Орос – венгерский художник-график, плакатист и мультипликатор, член Венгерской Академии Искусств, известный своими работами в области оптического искусства. В своих картинах Иштван Орос использует различные оптические иллюзии и изображает невозможные фигуры, рисунки с двойным смыслом и анаморфозы, которые создают его неповторимый стиль и особый, ни с чем не сравнимый почерк.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425377
Теги:
выставка, Венгрия, художник, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  