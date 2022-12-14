В Бишкеке стартовала выставка венгерского художника Орос Иштвана "ГРАФИКА, ПЛАКАТЫ, АНАМОРФОЗЫ". Об этом сообщает посольство Венгрии в КР.

По его данным, выставка организована в сотрудничестве с УНПК "Международный Университет Кыргызстана" и приурочена к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Венгрией и Кыргызской Республикой.

Мероприятие открыли проректор УНПК МУК Осмонбаева Камелия Маликовна и чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Дороги Шандор.

На выставке представлено более 40 работ художника, среди которых "Вавилон", "Анаморфоз Посла", "Носорог", "Столб из Коринфа", "Остров" и многие другие.

Выставка продлится до 27 декабря 2022 года. Время работы выставки: с 10:00 до 17:00 часов. Вход свободный (по предварительной записи).

Адрес: г.Бишкек, ул.Льва Толстого, 17А/1, Молодежный центр Центрального кампуса Международного университета Кыргызстана

Справка: Иштван Орос – венгерский художник-график, плакатист и мультипликатор, член Венгерской Академии Искусств, известный своими работами в области оптического искусства. В своих картинах Иштван Орос использует различные оптические иллюзии и изображает невозможные фигуры, рисунки с двойным смыслом и анаморфозы, которые создают его неповторимый стиль и особый, ни с чем не сравнимый почерк.