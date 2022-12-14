Горожане угостили работников "Бишкекводхоз" горячим ужином

Неравнодушные горожане угостили работников муниципального предприятия "Бишкекводхоз" горячим ужином, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Сотрудники городской службы с 18:00 часов вечера устраняли образовавшуюся шугу на реке Ала-Арча на пересечении улиц улице Малдыбаева-Скрябина. Была задействована спецтехника: экскаватор, трактор МТЗ-82 с прицепом, автомашина Хово, фронтальный погрузчик и 20 рабочих.

Жители близлежащих домом тепло поддержали рабочих и организовали для них горячее питание. Муниципальное предприятие "Бишкекводхоз" выражает благодарность горожанам за вкусный ужин".