Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.05 - 91.05

Горожане угостили работников "Бишкекводхоза" горячим ужином

341  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Неравнодушные горожане угостили работников муниципального предприятия "Бишкекводхоз" горячим ужином, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Сотрудники городской службы с 18.00 часов вечера устраняли образовавшуюся шугу на реке Ала-Арча на пересечении улиц Малдыбаева - Скрябина. Была задействована спецтехника: экскаватор, трактор МТЗ-82 с прицепом, автомашина Хово, фронтальный погрузчик и 20 рабочих.

Жители близлежащих домом тепло поддержали рабочих и организовали для них горячее питание. Муниципальное предприятие "Бишкекводхоз" выражает благодарность горожанам за вкусный ужин".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425378
Теги:
вода, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  