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В Бишкеке мужчина взял за визу в США 10 тысяч долларов и скрылся

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина взял за визу в США 10 тысяч 450 долларов и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 12 мая 2022 года в УВД с письменным заявлением обратился гражданин Б.Ж. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "И.", который 16 февраля текущего года находясь в жилом массиве "Кок-Жар", войдя в доверие обманным путём под предлогом оказать содействие в получении визы США завладел денежными средствами в размере 10 тысяч 450 долларов США. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.И. 1980 года рождения. В отношении подозреваемого А.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1, сроком на два месяца.

Кроме этого, в ходе следствия сотрудниками милиции установлено, что подозреваемый находился в розыске за ранее совершенное им аналогичного факта преступления.

В настоящее время установлено его возможная причастность в совершении 4 фактов преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/425382
Теги:
виза, задержание, мошенничество, Бишкек
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