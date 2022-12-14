В Бишкеке мужчина взял за визу в США 10 тысяч долларов и скрылся

В Бишкеке мужчина взял за визу в США 10 тысяч 450 долларов и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 12 мая 2022 года в УВД с письменным заявлением обратился гражданин Б.Ж. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "И.", который 16 февраля текущего года находясь в жилом массиве "Кок-Жар", войдя в доверие обманным путём под предлогом оказать содействие в получении визы США завладел денежными средствами в размере 10 тысяч 450 долларов США. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.И. 1980 года рождения. В отношении подозреваемого А.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1, сроком на два месяца.

Кроме этого, в ходе следствия сотрудниками милиции установлено, что подозреваемый находился в розыске за ранее совершенное им аналогичного факта преступления.

В настоящее время установлено его возможная причастность в совершении 4 фактов преступлений".