В Бишкеке частично изменились схемы движения микроавтобусов

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Комиссия создана для объективного рассмотрения и принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия и изменения городских маршрутов.

В состав вошли представители управления патрульной службы, Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по г. Бишкека, Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия и акимиатов.

На недавнем заседании рассмотрено восемь вопросов.

По результатам обсуждений решено частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута № 152 ОсОО "Юрам". Теперь маршрут буде следовать по улице Шералиева до улицы Семетей, без заезда на улицу 18. Далее маршрут проследует по той же схеме движения.

Продлена схема движения автобусного маршрута № 38 МП "БПАТП" прямо по улице Буурдинской до переулка Темировский и далее по прежнему маршруту движения.

По обращению жителей о продлении схемы движения микроавтобусного маршрута № 172 ОсОО "Элек" до улиц 9 в жилом массиве "Учкун" единогласно принято решение, что после обустройства конечной остановки, частично будет изменена схема движения микроавтобусного маршрута до ул. 9 в ж\м "Учкун".

Два вопроса отложены на следующее заседание комиссии, остальные обращения по изменению схем движения маршрутов принято решение оставить без изменений.