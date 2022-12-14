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В Бишкеке задержаны 28 подозреваемых в экстремизме

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками СПЭНМ ГУВД города Бишкека за отчетный период выявлено 32 факта изготовления, распространение экстремистских материалов, создание и финансирование экстремистской организации и возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 330,331,332 УК Кыргызской Республики и задержаны 28 граждан, из них 6 женщин. Также выявлены четыре экстремистские ячейки.

В рамках возбужденных уголовных дел было проведено 18 обысков по местам проживания, откуда было изъято всего 133 вещественных доказательств, из них книги, брошюры, журналы в количестве 34 штук, 83 листовки, 12 мобильных телефонов, компьютерная техника в колличестве 1 шт., флеш-карты и другое оборудование.

Всем причастным лицам были предъявлены обвинения и уголовные дела направлены в суд для дальнейшего вынесения решения.


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URL: https://www.vb.kg/425385
Теги:
задержание, экстремизм, Бишкек
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