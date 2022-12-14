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Мэрия Бишкека настоятельно просит арендаторов выплатить задолженности

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Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкека убедительно просит предпринимателей внести арендные платежи по договорным отношениям за пользование муниципальным имуществом до 25 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба столицы.

"В случае несвоевременной оплаты начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый просроченный день.

Кроме того, департамент будет вынужден обратиться в судебные органы на предмет расторжения договора и изъятия земельного участка путем высвобождения от строений и сооружений за счёт средств арендаторов.

Дорогие предприниматели! ДУМИ столичной мэрии еще раз призывает оплатить арендные начисления за пользование муниципальным имуществом.

По дополнительным вопросам можно обращаться по адресу: улица Чокморова, 246, кабинет №10. Телефоны для справок: 0312 454273; 0709840960 WhatsApp".


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URL: https://www.vb.kg/425386
Теги:
аренда, Бишкек, мэрия
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