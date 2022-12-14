Мэрия Бишкека настоятельно просит арендаторов выплатить задолженности

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкека убедительно просит предпринимателей внести арендные платежи по договорным отношениям за пользование муниципальным имуществом до 25 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба столицы.

"В случае несвоевременной оплаты начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый просроченный день.

Кроме того, департамент будет вынужден обратиться в судебные органы на предмет расторжения договора и изъятия земельного участка путем высвобождения от строений и сооружений за счёт средств арендаторов.

Дорогие предприниматели! ДУМИ столичной мэрии еще раз призывает оплатить арендные начисления за пользование муниципальным имуществом.

По дополнительным вопросам можно обращаться по адресу: улица Чокморова, 246, кабинет №10. Телефоны для справок: 0312 454273; 0709840960 WhatsApp".