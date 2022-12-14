Блинкен пообещал Ташкенту "непоколебимую поддержку"

В Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым, с которым обсудил ряд вопросов, включая Афганистан. Об этом сообщает Ariana News.

Обсуждение состоялось в преддверии Диалога о стратегическом партнерстве между США и Узбекистаном в Вашингтоне. В ходе встречи Блинкен подчеркнул "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Узбекистана".

"Стороны обсудили прочные двусторонние отношения между США и Узбекистаном, поддержку народов Украины и Афганистана, а также прочное партнерство Соединенных Штатов с Узбекистаном в контексте меняющегося геополитического ландшафта в Центральной Азии", - заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Блинкен приветствовал объявленные в Узбекистане реформы и призвал правительство довести их до конца, включая меры по защите прав человека и основных свобод, поддержке гражданского общества, обеспечению свободы СМИ и борьбе с гендерным насилием.

Блинкен подтвердил стремление Соединенных Штатов быть надежным партнером Узбекистана и "способствовать обеспечению процветания, безопасности и демократии в Центральной Азии".

Источник: eadaily.com