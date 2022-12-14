Жамиля Муратова: Желаю всем мира, благополучия, здоровья и гармонии в душе!

У заслуженной артистки Кыргызской Республики, певицы, композитора, педагога, руководителя музыкальной школы-студии "Гул-Санат" Жамили Муратовой эти предновогодние дни расписаны по минутам. Но для vb.kg она нашла немного времени.

Мы вспомнили уходящий 2022 год с его плюсами и минусами, поговорили о новогодних традициях семьи артистки и узнали, где она будет встречать 2023 год.

- Жамиля, 2022 год заканчивается. Каким он для вас был? Больше случилось событий со знаком плюс или со знаком минус?

- 2022-й был разнообразным. Были и сложности, и радости. Это все мое. Все, как и должно быть в жизни. И потом, из не очень хороших ситуаций всегда можно найти выход, что я и делаю. Пусть одни дни проходят ровно, а другие готовят мне свои сюрпризы. И Слава Богу! Так, я считаю, жить интереснее.

- А какое событие вам особенно запомнилось?

- Рождение в феврале моей третьей внучки. Сейчас она уже начала ходить. Маленькому человечку десять месяцев. Такая смышленая. Я - счастливая бабушка.

- Вы выпускали новые песни, ваши ученики радовали своими работами, вместе вы участвовали в разных фестивалях и конкурсах. Творческой работы в эти двенадцать месяцев было достаточно или хотелось большего?

- В этом году было написано много новых песен для учеников или, как я их называю, резидентов студии "Гул-Санат". Мы работаем, развиваемся. Переехали на новое место. Обживаем помещения. Кроме того, было много выступлений. Возраст моих резидентов не ограничен, и наплыв новичков в этом году был большим. Еще в 2022-м моя ученица Данея Тагайбекова стала участницей творческой программы на детском фестивале в Измире (Турция). Этот фестиваль был посвящен Дню детей. Но, конечно же, всегда хочется большего!

- На своей страничке в FB вы еще в ноябре сменили аватарку на новогоднюю и написали "Скоро, скоро Жаны Жыл!!!". Новый год - ваш любимый праздник?

- Если честно, я люблю все праздники. Ведь у каждого своя неповторимая атмосфера. Но для меня особым днем и праздником является 9 Мая. Это настоящий праздник абсолютной Победы.

- А Новый год? Как и с кем вы его обычно отмечаете? Есть нерушимые семейные традиции?

- Новый год я всегда встречаю с семьей. Мы готовим любимые блюда. Люблю все эти предновогодние хлопоты, ожидание чуда. Это как раз и было нерушимыми традициями. Но… жизнь вносит свои коррективы. Уходящий 2022 год мы впервые встретили без моих родителей. Из обоих не стало в 2021-м.

- Вы или ваши ученики порадуете зрителей своим искусством в праздничные дни? Какие планы у музыкальной школы-студии Жамили Муратовой "Гул-Санат?

- Обязательно. В эти декабрьские дни полным ходом идет подготовка к выступлению на президентской елке. А еще в конце месяца я еду в Турцию к нашим соотечественникам. Так что, новый год встречу не дома. И так тоже нужно попробовать отметить любимый праздник.

- Что бы вы пожелали читателям vb.kg и всем кыргызстанцам в грядущем 2023-м?

- Желаю всем нам мира и благополучия, здоровья и гармонии в душе!