Жамиля Муратова: Желаю всем мира, благополучия, здоровья и гармонии в душе!

У заслуженной артистки Кыргызской Республики, певицы, композитора, педагога, руководителя музыкальной школы-студии "Гул-Санат" Жамили Муратовой эти предновогодние дни расписаны по минутам. Но для vb.kg она нашла немного времени.
Мы вспомнили уходящий 2022 год с его плюсами и минусами, поговорили о новогодних традициях семьи артистки и узнали, где она будет встречать 2023 год.
- Жамиля, 2022 год заканчивается. Каким он для вас был? Больше случилось событий со знаком плюс или со знаком минус?
- 2022-й был разнообразным. Были и сложности, и радости. Это все мое. Все, как и должно быть в жизни. И потом, из не очень хороших ситуаций всегда можно найти выход, что я и делаю. Пусть одни дни проходят ровно, а другие готовят мне свои сюрпризы. И Слава Богу! Так, я считаю, жить интереснее.
- А какое событие вам особенно запомнилось?
- Рождение в феврале моей третьей внучки. Сейчас она уже начала ходить. Маленькому человечку десять месяцев. Такая смышленая. Я - счастливая бабушка.
- Вы выпускали новые песни, ваши ученики радовали своими работами, вместе вы участвовали в разных фестивалях и конкурсах. Творческой работы в эти двенадцать месяцев было достаточно или хотелось большего?
- В этом году было написано много новых песен для учеников или, как я их называю, резидентов студии "Гул-Санат". Мы работаем, развиваемся. Переехали на новое место. Обживаем помещения. Кроме того, было много выступлений. Возраст моих резидентов не ограничен, и наплыв новичков в этом году был большим. Еще в 2022-м моя ученица Данея Тагайбекова стала участницей творческой программы на детском фестивале в Измире (Турция). Этот фестиваль был посвящен Дню детей. Но, конечно же, всегда хочется большего!
- На своей страничке в FB вы еще в ноябре сменили аватарку на новогоднюю и написали "Скоро, скоро Жаны Жыл!!!". Новый год - ваш любимый праздник?
- Если честно, я люблю все праздники. Ведь у каждого своя неповторимая атмосфера. Но для меня особым днем и праздником является 9 Мая. Это настоящий праздник абсолютной Победы.
- А Новый год? Как и с кем вы его обычно отмечаете? Есть нерушимые семейные традиции?
- Новый год я всегда встречаю с семьей. Мы готовим любимые блюда. Люблю все эти предновогодние хлопоты, ожидание чуда. Это как раз и было нерушимыми традициями. Но… жизнь вносит свои коррективы. Уходящий 2022 год мы впервые встретили без моих родителей. Из обоих не стало в 2021-м.
- Вы или ваши ученики порадуете зрителей своим искусством в праздничные дни? Какие планы у музыкальной школы-студии Жамили Муратовой "Гул-Санат?
- Обязательно. В эти декабрьские дни полным ходом идет подготовка к выступлению на президентской елке. А еще в конце месяца я еду в Турцию к нашим соотечественникам. Так что, новый год встречу не дома. И так тоже нужно попробовать отметить любимый праздник.
- Что бы вы пожелали читателям vb.kg и всем кыргызстанцам в грядущем 2023-м?
- Желаю всем нам мира и благополучия, здоровья и гармонии в душе!
На днях в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева прошли мероприятия, посвященные дню рождения классика отечественной литературы Чингиза Айтматова.
Известные творческие личности были награждены медалями имени Айтматова, выполненными российским мастером Александром Самвелом. Среди них была и Жамиля Муратова. Она считает это огромной честью.
Когда-то Муратова написала песню "Чынгыз Ата", которую исполнил ее восьмилетний племянник Аскар Муратов. Сегодня ему уже 18. А песня стала гимном фонда имени Айтматова.
Кстати Аскар Муратов был награжден почетной грамотой фонда. Медаль и почетную грамоту Жамиле Муратовой и Аскару вручил сын писателя Эльдар Айтматов.