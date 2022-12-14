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ГКНБ КР: Выявлен канал изготовления фальшивых доверенностей

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ГКНБ Кыргызской Республики по Чуйской области выявлен канал изготовления фальшивых доверенностей на 18 граждан, которые в настоящее время числятся мертвыми, а также выехавшими на ПМЖ за пределы Кыргызской Республики. На основании этих доверенностей ответственными должностными лицами Орокского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области незаконно были вынесены фиктивные решения о выделении земельных участков, а также незаконно зарегистрированы правоустанавливающие документы на вышеуказанные земельные участки со стороны работников Сокулукского филиала ГУ "Кадастр" с целью дальнейшего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Так, в рамках проведенных оперативно-следственных мероприятий, в ходе обыска по месту жительства ответственного секретаря Орокского айыл окмоту "А.А.М." обнаружены и изъяты материалы и изделия (печатная машинка, рулон старой обесцвеченной бумаги для печатной машинки, готовые Решения о выделении земельных участков, бумаги формата А-4 с печатями Орокского айыл окмоту старого образца и Сокулукского управления архитектуры и градостроительства, крупная сумма иностранной валюты), подтверждающие факт организации незаконной деятельности по выделению и реализаций земельных участков. Также изъяты незаконно хранящиеся боевые патроны разного калибра в количестве 15 штук. На сегодняшний день общая площадь незаконно выделенных участков составляет более 5,5 гектаров.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению причастных лиц к совершению данного преступления.

Назначены соответствующие экспертизы".


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URL: https://www.vb.kg/425389
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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